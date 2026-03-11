Ikea blir centrum för vinter‑OS i Nice

När vinter‑OS 2030 kommer till Frankrike hamnar Ikea i Nice plötsligt i centrum. Arenorna för ishockey, konståkning och curling byggs runt det nya varuhuset i stadsdelen Saint‑Isidore.

Knappt har det för Sverige framgångsrika vinter-OS i italienska Milano/Cortina avslutats förrän fokus riktas på nästa arrangör.

Traditionellt är vinter‑OS förknippat med snöklädda berg och alpina backar. Men 2030 blir Medelhavskusten arena för de flesta issporterna.

Blågult i fokus

Den stora fotbollsarenan Allianz Riviera ska förses med ett tillfälligt tak och få en avgränsande skiljevägg. Arenan ska enligt planen rymma ishockeyturneringar med sammanlagt 30 000 platser. En ny permanent ishall ska ta hand om konståkning och short track. Här finns även Palais Nikaïa där curlingen ska husera – och där alltså dubbla blågula guld ska försvaras.

Och det är redan rejält med blågult i området. Här finns sedan nyligen ett Ikea-varuhus. Om alla OS-planer går i mål kommer det svenska varuhuset att omgärdas med OS-arenor som närmsta grannar åt nästan all håll. Åt ett annat håll planeras för en OS-by med bostäder.

Kampen om Ikea‑tomten

Ikea i Nice har varit ett projekt under lång tid. Planerna har i åratal bromsats av lokala planprocesser, trafikfrågor och politiska diskussioner om handel och miljö. Först i maj 2022 öppnade varuhuset. Det är ett av Ikeas största i Frankrike med totalt 32 000 kvm, varav 24 000 kvm är försäljningsyta.

Men när OS‑arenorna nu växer upp runt Saint‑Isidore blir varuhusets potentiella läge plötsligt mittpunkten för ett globalt evenemang. Arenorna och OS‑byn ska dessutom kopplas till motorväg och flygplats, vilket gör Ikea‑området till en strategisk nod för både logistik och besökare. Från flygplatsen går det även spårväg till området.

Nice väntas även stå i fokus under OS-avslutningen som planeras att äga rum på Promenade des Anglais i centrala Nice.

Infrastruktur och framtid

Att samla ett så stort kluster av vinter‑OS‑evenemang i Nice har väckt debatt om kostnader och miljöpåverkan. Men arrangörerna betonar att de flesta arenor redan finns, och att de permanenta investeringarna – framför allt den nya ishallen – kan ge staden en långsiktig sportslig och kommersiell fördel. När spelen är över lämnas arenor, OS‑by och infrastruktur kvar, redo att omvandlas till bostäder och fritidsanläggningar.

Och Ikea kan hamna mitt i världens blickar.