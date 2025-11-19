Ikano byggstartar 126 bostäder i Gustavsberg

Ikano Bostad har varit delaktiga i utvecklingen av Gustavsberg i Värmdö kommun sedan 2014 och har hittills tillfört cirka 430 bostäder till området. Igår markerades starten på Ikano Bostads sjätte projekt i Porslinskvarteren bestående av 126 lägenheter.

− Det känns historiskt att vi nu tar ännu ett steg i omvandlingen av Gustavsbergs hamn till den attraktiva plats det kommit att bli. Utöver bostäderna har vi invigt ett kulturhus, inrättat ett porslinsrike och arbetar vidare med en temalekpark som hyllar porslinsarvet. Så bygger vi ett hållbart och trivsamt område, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Gustavsberg har en lång historia som centrum för porslinstillverkning. Omvandlingen från fabriksområde till en levande stadsdel där det historiska arvet möter moderna bostäder är nu i sitt slutskede. Ikano Bostad har varit en del av utvecklingen sedan 2014 och har hittills tillfört cirka 430 bostäder till området.

– Ikano Bostad har varit med i utvecklingen av Gustavsberg från anrikt fabriksområde till levande, havsnära stadsdel i över ett decennium. Vi bidrar till att förbättra de platser där vi är verksamma, något som vi gjort långsiktigt i Gustavsberg där vi hittills tillfört cirka 430 bostäder. Nu lägger vi vår sista pusselbit till området och startar ytterligare 126 bostäder för fler Värmdöbor att hitta hem till, säger Carola Lavén, vd på Ikano Bostad.

Igår togs ett symboliskt första spadtag för Ikano Bostads sjätte projekt i Porslinskvarteren. De 126 bostadsrätterna planeras stå klara sommaren 2027.

– Intresset är stort och många som bor i området tar nästa steg i sin bostadsresa i vårt projekt. Vi bryr oss långsiktigt om de platser där vi är verksamma och detta är ett starkt kvitto på att vi skapar trivsamma och attraktiva hem. Vi bygger inte bara för dagens Värmdöbor, utan även för kommande generationer. Som familjeföretag tänker vi långsiktigt, och skapar trygga och levande bostadsområden som håller över tid, säger Carola Lavén.