Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Ikano Bostad har förvärvat två fastigheter med cirka 140 hyresrätter i Kungsbacka. Med förvärvet stärker Ikano Bostad sin närvaro i Göteborgsregionen ytterligare och har på kort tid byggt upp ett fastighetsbestånd med cirka 1 000 hyresrätter i regionen.

Vem som är säljare är hemligt och Ikano vill inte uppge priset.

− Förvärvet är en del av vår satsning att växa fastighetsbeståndet på våra marknader. Vi investerar långsiktigt och med målet att förbättra de platser där vi är verksamma, både för dagens och kommande generationer, säger Carola Lavén, vd på Ikano Bostad, i ett pressmeddelande.

Ikano Bostad har förvärvat cirka 140 hyresrätter i Kungsbacka och tillträdde fastigheterna den 17 februari. Det förvärvade beståndet består av två fastigheter byggda 1965.

På kort tid har Ikano Bostad stärkt sin närvaro i Göteborgsregionen. Från att främst ha utvecklat nya bostäder har Ikano Bostad byggt upp ett fastighetsbestånd på över 1 000 bostäder de senaste fyra åren. 2022 förvärvade bolaget 600 hyresrätter i Göteborg från Wallenstam och Partille och sommaren 2025 förvärvade bolaget 300 hyresrätter i Kungsbacka från Aranäs. Planen är att fortsätta växa fastighetsbeståndet, både i Göteborgsregionen och på bolagets andra marknader.

− Fokus framåt är att hålla en hög affärsaktivitet och växa fastighetsbeståndet. Vi är en stark och långsiktig aktör och idag har vi ett fastighetsbestånd på drygt 7 600 hyresrätter. Vi tittar aktivt på olika affärsmöjligheter på våra marknader i Sverige och Danmark, säger Carola Lavén.

Ikano Bostad etablerade sig i Göteborgsregionen 2015 och har sedan dess utvecklat nyproducerade bostäder i regionen. Bolaget har pågående projekt i olika skeden i bland annat Göteborg, Partille, Kungälv och Mölndal. I dagsläget pågår produktion av 150 nya bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter i Högsbo med inflyttning våren 2026.

