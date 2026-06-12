IFK vill riva Ullevi och bygga på Heden

Riv stora Ullevi, sälj byggrätter. Det för att finansiera en ny medelstor arena på Heden. Det är förslaget från IFK Göteborgs ordförande Magnus Nilsson. Den nya arenan skulle även ersätta Gamla Ullevi som är i behov av renovering och utbyggnad som bedöms kosta 1,6–1,8 miljarder kronor.

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– Utan att vi i detalj har diskuterat detta så kan jag säga att det verkar oklokt att lägga så mycket pengar på en redan gammal och dåligt planerad arena. Då är det bättre att staden bygger en helt ny arena, anpassad till de nya krav på publikkomfort och partnerytor som finns i dag, säger IFK Göteborgs ordförande Magnus Nilsson till Aftonbladet.

IFK Göteborg har tidigare marknadsfört en idé om en ny arena i Kviberg, lite utanför stan – som Ola Serneke finns med bakom.

– Om inte Kviberg funkar så tycker jag personligen att kommunen borde riva (stora) Ullevi och sälja byggrätter på Ullevis tomt och för de pengarna och lite till bygga en ny stor arena, som till hälften är nedgrävd, på Heden. Alltså, lite större än 3Arena (i Stockholm, har plats för 30 000 åskådare på fotboll) och som funkar för både fotboll på gräs och konserter, säger Magnus Nilsson.

Stora Ullevi är från 1958 och tar drygt 40 000 åskådare vid fotboll och cirka 60 000 vid konserter.

Gamla Ullevi, som stod klar i sin nya skepnad 2009, rymmer 18 000 åskådare. Den arenan behöver en grundförstärkning, med pålning ned till berggrunden, för att hindra skakning som uppstår när fansen hoppar – vilket resulterar i skadestånd för fastighetsägaren Higab eftersom grannfastigheter drabbas. Grundförstärkning bedöms kosta 400–500 miljoner. Arenan bedöms även för liten, och kan inte byggas ut så mycket på den aktuella platsen. Men en utbyggnad med 5 000 platser plus grundförstärkning bedöms kosta totalt 1,6–1,8 miljarder kronor.

Stora Ullevi från 1958. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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