Ida Granqvist ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Ida Granqvist har utsetts till ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg och blir därmed ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Göteborgsområdet. Hon efterträder Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska kommer att gå i pension.

Ida Granqvist har mer än 15 års erfarenhet av fastighetsutveckling i Skanska, bland annat som transaktions- och förvaltningschef, marknadsområdeschef logistik och de senaste åren som chef förvaltningsfastigheter som omfattar Skanskas långsiktiga fastighetsportfölj i Sverige.

–Jag är mycket glad att välkomna Ida som vår nya vd i Skanska Fastigheter Göteborg och som del av ledningsteamet för Skanska Kommersiell Utveckling Norden. Ida har en lång erfarenhet från ett flertal ledande roller i Skanska. Med sin bakgrund, tillsammans med sitt engagemang för människor och starka kundfokus, kommer Ida att på ett mycket bra sätt bidra till nya projektmöjligheter och stärka positionen ytterligare för vår verksamhet i Göteborg, säger Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

–Jag ser fram emot min nya roll, att leda Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Göteborg och vara med och utveckla framtida Göteborg med vårt team. Vi har en spännande pipeline med ett flertal nya projektmöjligheter att se fram emot samtidigt som vi kommer fortsätta utveckla Citygate som ingår i vår långsiktiga fastighetsportfölj, säger Ida Granqvist.

Ida Granqvist tillträder sin nya tjänst 1 januari 2026.