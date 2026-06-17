Jan-Erik Hellman.

Ica säljer för 1 miljard till Delcore

Ica Fastigheter säljer åtta butiksfastigheter till Delcore Fastigheter, ett bolag som ägs till lika delar av Ica Fastigheter och AMF. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt en miljard kronor.

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Affären kommer några veckor efter att Ica Fastigheter gjort tre miljardaffärer, med bland annat Vendus.

Fastigheterna i affären nu omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 38 409 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1 061 Mkr.

Delcore Fastigheter är ett av tjänstepensionsbolaget AMF och Ica Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget bildades 2023 med syfte att förvärva och äga Ica-butiker och andra kommersiella fastigheter i strategiska lägen där Ica är huvudsaklig hyresgäst.

– Affären stärker Delcore Fastigheter ytterligare och vi ser fram emot att tillsammans med AMF fortsätta utveckla våra gemensamma marknadsplatser, säger Jan-Erik Hellman, vd för Ica Fastigheter.

– Förvärvet ligger helt i linje med Delcore Fastigheters strategi att växa med välfungerande butiksfastigheter i attraktiva lägen, säger Jan Kristersson, vd Delcore Fastigheter.

Tillträde sker den 1 juli 2026. Affären är villkorad av godkänd FDI-ansökan.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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