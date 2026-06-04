Ica köper ur Trecore för 2,9 miljarder

Ica Fastigheter har gjort flera stora affärer. Köpt loss ur jv-ägda Trecore för hälften av 2,9 miljarder, sålt helägda fastigheter till Vendus för 1,0 miljarder samt avyttrat resterande jv:t till Vendus för 1,7 miljarder kronor. Totalt underliggande fastighetsvärde i affärerna för Ica är 3,3 miljarder kronor.

Catella, Nordanö, KANTER Advokatbyrå, Real Advokatbyrå, och Tellus Tax har varit rådgivare till ICA Fastigheter och Trecore Fastigheter i transaktionen.

ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter Invest säljer det gemensamt ägda fastighetsbolaget Trecore Fastigheter. Transaktionen innebär att Vendus förvärvar totalt 51 butiksfastigheter, varav 35 från Trecore Fastigheter, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 684 Mkr och 16 butiksfastigheter från ICA Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 011 Mkr.

Samtidigt förvärvar ICA Fastigheter 10 butiksfastigheter från Trecore Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 907 Mkr. Här handlar det främst om större fastigheter, merparten med Ica Maxi som hyresgäst i bland annat Halmstad och på Värmdö.

Som en del av affären blir ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter Invest delägare i Vendus, både ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter Invest kommer vid nästa extra bolagsstämma föreslås ta plats i Vendus styrelse.

− Det här är en viktig affär för ICA Fastigheters utveckling av fastighetsportföljen där vi renodlar vår portfölj och kan jobba mer effektivt med utveckling och förvaltning av vårt bestånd, samtidigt som vi har fortsatt inflytande över de fastigheter som säljs och kommer förvaltas av Vendus. Vendus delar vårt engagemang för butiksfastigheter och vi ser mycket fram emot att utveckla Vendus vidare tillsammans med övriga ägare, säger Jan-Erik Hellman, vd, ICA Fastigheter.

Tillträde respektive frånträde sker den 1 juli.

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Transaktionen är villkorad godkänd FDI-anmälan.

Totalt bedöms transaktionerna medföra ett negativt kassaflöde om 2 Mdkr.

Ica fastigheter har sedan tidigare JV:t Decore ihop med AMF Fastigheter.

JV:t kring Ancore är upplöst efter att ICA Fastigheter köpt ut Alecta. (JV:t äger dock fortfarande en projektfastighet tillsammans och det är Ica Maxi i Sollentuna).