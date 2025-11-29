Ica i Stocksund i konkurs – Tulia drabbas

Ägarna bakom Ica Nära Tornet i Stocksund, Danderyd, har gått i konkurs. Troligen blev konkurrensen från närbelägna och nya Lidl för tuff. Fastighetsägare är Tulia.

Det är tidningen Fri köpenskap som först berättade att butiksägaren ansökt om konkurs. Anledningen uppges vara vikande försäljningssiffror tre år i rad.

Nu har butiken öppet – åtminstone i en månad till.

– Den statliga lönegarantin gäller en månad efter konkursen. Efter det är det konkursboet som betalar lön till de anställda, säger Mikael Söderman, som har utsetts till konkursförvaltare, till lokaltidningen Mitt i.

Den aktuella fastigheten heter Tornet 11 och innehåller 1.420 kvm uthyrbara lokaler. I fastigheten finns även ett gym och Region Stockholms är hyresgäst på en del.

Fastighetsägare är Tulia som ägs 50/50 av Balder och Andre Åkerlund AB.