Ica Fastigheter förvärvar – bygger logistikcenter

Ica Fastigheter förvärvar fastigheten Separatorn 2 i Norrköping av Norrköpings kommun. Planen är att bygga ett logistikcenter åt Apotek Hjärtat som ingår i Ica-gruppen. Marken omfattar 140 000 kvm.

Ica Fastigheter köper mark i Klinga, Norrköping.

Tomten omfattar cirka 140 000 kvadratmeter och planen är att bygga ett nytt logistikcenter åt Apotek Hjärtat som ingår i Ica-gruppen.

– Den här typen av förvärv och utveckling är helt i linje med vår strategiska ambition att skapa nya lägen för Ica Gruppens verksamheter, säger Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter i ett pressmeddelande.

Apotek Hjärtat har sedan tidigare lager i kommunen.

– Det är glädjande att koncernen vill fortsätta att satsa på Norrköping och bygga ett logistikcenter här. Det stärker vår position som logistiknav, säger Tomas Tekmen (KD), ordförande i samhällsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun.

Klinga verksamhetsområde är ett växande industri- och logistikområde som ligger längs E4, strax söder om Norrköping. Området utvecklas i etapper för att möta behovet av verksamhetsmark.

Tillträde sker under april 2026. Inflyttning beräknas till 2030.