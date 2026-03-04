Ica Fastigheter bygger nytt till Motonet i Uppsala

Ica Fastigheter har tecknat avtal med finska detaljhandelskedjan Motonet för lokaler om cirka 4 000 kvm i direkt anslutning till Maxi Ica Stormarknad Gnista i Uppsala.

Ica Fastigheters plan är att uppföra en fastighet om cirka 4 000 kvadratmeter i direkt anslutning till ICA-butiken. Byggnaden beräknas stå klart under 2027 och kommer att hyras ut till Motonet.

– Motonet är en etablerad aktör som passar väl in i vår långsiktiga utveckling av handelsplatsen i Uppsala. Tillsammans stärker vi helheten på handelsplatsen och skapar ett ännu mer attraktivt erbjudande för kunderna, säger Maria Kristensen, affärsområdeschef Förvaltning på Ica Fastigheter.

Bygglovsansökan är inlämnad och ambitionen är att påbörja arbetet under våren 2026.