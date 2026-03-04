Ica Fastigheter bygger nytt till Motonet i Uppsala

Ica Fastigheter har tecknat avtal med finska detaljhandelskedjan Motonet för lokaler om cirka 4 000 kvm i direkt anslutning till Maxi Ica Stormarknad Gnista i Uppsala.

Annons

Läs även

Ica Fastigheters plan är att uppföra en fastighet om cirka 4 000 kvadratmeter i direkt anslutning till ICA-butiken. Byggnaden beräknas stå klart under 2027 och kommer att hyras ut till Motonet.

– Motonet är en etablerad aktör som passar väl in i vår långsiktiga utveckling av handelsplatsen i Uppsala. Tillsammans stärker vi helheten på handelsplatsen och skapar ett ännu mer attraktivt erbjudande för kunderna, säger Maria Kristensen, affärsområdeschef Förvaltning på Ica Fastigheter.

Bygglovsansökan är inlämnad och ambitionen är att påbörja arbetet under våren 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:31

Köper stora Frösundavik för 3 mdr

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området

Newsflash

Idag kl. 08:04

Balder gör jätteförsäljning

150 000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Newsflash

Idag kl. 07:32

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Ger grönt ljus för nya Nobelhuset – vill justera AL:s projekt

Vill se förändring i stort centralt projekt i Stockholm.

Tidigare förslag skrotas – 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm

Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.

Svalner Atlas kan säljas

Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Nordea Liv köper handel i Barkarby

Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

 Tillbaka till förstasidan