Ibrahimovic ger upp fyra av fem padelhallar

Zlatan Ibrahimovic planerar att skänka bort fyra av sina fem padelhallar i Sverige.
Padelverksamheten har dragits med stora förluster.
Ibrahimovic äger inte fastigheterna utan har varit hyresgäst. Det gör Solidium, Stendörren och Stenhus.

Det första Padel Zenter öppnade Ibrahimovic för sju år sedan. Men nu väljer han att avyttra fyra av sina fem hallar, gratis, uppger DI. Han söker någon som kan driva dessa vidare.

Ibrahimovic, som bor i Italien tillsammans med sin familj, väljer istället att fokusera där – och det finns några få Padel Zenter där.

– Framgång byggs inte på distans, utan genom närvaro och engagemang. För att kunna påverka på riktigt behöver jag vara där saker händer, och just nu händer det i Italien, där jag och min familj också har våra liv, säger Ibrahimovic till DI.

Han uppger att den som är intresserade av någon av de fyra hallarna i Jönköping, Örebro, Skövde eller Uppsala ska mejla till Padelzenter.

Ibrahimovic kommer däremot behålla en hall för sig själv, för privat syfte.

Den nya och stora anläggningen i Silverdal i Sollentuna, nära E4:an väljer han att behålla. Den öppnade i november 2024.

– Jag behöver någonstans att träna när jag är hemma, säger han.

– Det kan inte bli finare, inte dyrare heller, sa Thomas Sandström, som tillsammans med Zlatan Ibrahimovic äger padelkedjan, till Fastighetsvärlden i samband med att hallen i Sollentuna stod klar.

Den anläggningen innehåller hela 14 banor, fördelade över två våningsplan. Fastigheten heter Malten 4 och ägs av Jönköpingsbolaget Solidium Group, via Lärken Fastigheter.

Ibrahimovic äger 70 procent och Sandström 30 procent av padelbolaget.

När den hallen öppnade och diskussionen om padeldöden kom upp, sa Ibrahimovic till Expressen:

– Det har blivit ett överflöd av banor och det är därför jag tror att många lägger ner. När detta började blev det en stor hype och helt plötsligt fokuserade man mer på att bygga banor än att spela padel.

Expressen berättade nyligen att fler av Ibrahimovics bolag i moderbolaget Unknown AB går bra, men padelverksamheten har gått i motsatt riktning.

Padelverksamheten, där Unknown äger 70 procent i Downtheline Holding AB. Det bolaget gjorde en kvarts miljon i förlust 2022, 14,7 miljoner kronor i förlust 2023 – och för 2024 ligger förlusten på 18,7 miljoner kronor, uppger Expressen.

De fyra padelhallar där Padel Zenter inte längre vill driva verksamhet. FV saknar kännedom hur långa hyresavtal som finns kvar:

  • Jönköping. Fastigheten Hedenstorp 2:37. på Mogölsvägen 20 i arbetsplatsområdet Hedenstorp Södra, 4 km väster om Jönköping. 3.500 kvm. Fastighetsägare: Solidium/Lärken Fastigheter.
  • Örebro. Fastigheten Chauffören 8. Pikullagatan 5. Numera endast tre barn efter att delar av de tidigare ytorna byggt om för fotboll. Fastighetsägare Solidium/Lärken Fastigheter:
  • Skövde. Rydsdalsvägen.Fastigheten Traktor 1. Två byggnader, varav den ena är ett gym. Nio banor. Fastighetsägare: Stenhus (Ägdes tidigare av Maxfastigheter).
  • Uppsala. Fastigheten Danmarks-Kumla 8:23 i östra Fyrislund. Förhyrningen var på 4.500 kvm och elva banor när den stod klar. Öppnade våren 2021 och hyresavtalet var på tio år. Fastighetsägare är Stendörren, som nyligen förvärvade fastigheten från OOF Fastigheter.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

