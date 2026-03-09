IBAB förvärvar Sturehallen i Borås

Kommunalägda bolaget IBAB köper Sturehallen i Borås. Förvärvet görs från Immanuelskyrkan och köpeskillingen är 17 mkr.

Idrottshallen Sturehallen i Borås, samt tillhörande kontorsytor och garage, får IBAB som ny ägare. Förvärvet görs från Immanuelskyrkan som uppförde fastigheten i början av 70-talet.

Sturehallen, som har en yta om cirka 1 000 kvadratmeter, används flitigt för skolverksamhet och föreningsaktivitet.

Förvärvet görs till en köpeskilling om 17 miljoner kronor och omfattar, utöver Sturehallen, även ett garage med 44 parkeringsplatser och 300 kvadratmeter kontorsyta.

IBAB får tillträde till fastigheten den 28 april. Planen är att därefter successivt ta över driften och börja arbetet med att förädla de ytor som ingår i förvärvet.

Wesslau Advokatbyrå och WSP har bistått IBAB som rådgivare.