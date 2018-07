”I Norra Djurgårdsstaden är det Klondike”

Går det att bygga bort segregationen? Den frågan diskuterade en namnkunnig panel under ett välfyllt seminarium som Fastighetsvärlden och The Labyrinth Public Affairs arrangerade under onsdagen i Visby.

Panelen var överens om att det inte räcker att bygga för att lösa problemen i socialt utsatta områden, men att det kan vara en del av lösningen.

Mikael Anjou är vice koncernchef på Einar Mattsson, som bland annat äger fastigheter i Hjulsta.

– Vi är jättestolta fastighetsägare i Hjulsta. Jag upplever inte att problematiken är kopplad till hur husen ser ut. Det är ganska låga hus i liten skala, fint vända mot söder. Problematiken är det sociala stigmat som är kopplat till vissa områden.

Medan många anser att det är viktigt att bygga bostadsrätter i miljonprogramsområden vill han lyfta fram nya hyreslägenheter som ett bra alternativ.

– Den nyproducerade hyresrätten har ett fantastiskt stort värde. Då pratar jag om hyresrätter som har precis samma standard som nyproducerade bostadsrätter, men som människor har råd med.

Samtidigt konstaterar han att det viktigaste är att satsa på det befintliga beståndet. I Hjulsta jobbar Einar Mattsson bland annat med grannsamverkan och att motverka olovlig andrahandsuthyrning. Andra insatser är att byta fönstren till inbrottssäkra alternativ.

– När vi gjorde vårt senaste trygghetsundersökning hade tryggheten ökat med 3 procent i Hjulsta. Det låter inte så mycket men det är en massiv förbättring och vi tror att den beror de insatser som vi gjort.

Alf Karlsson, statssekreterare hos bostadsministern (MP), tror att man utöver att titta på utanförskapsområden även måste vända blicken mot de finare kvarteren, om man ska lyckas motverka segregation.

– Visst kan man bygga bort segregation. Men det handlar lika mycket om att bygga bort segregation i det välbärgade medelklassområdet där jag bor, där jag och mina grannar alltid kommer att stoppa byggen av flerbostadshus eftersom vi tror att det kommer att sänka värdet på våra fastigheter.

Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, uppmanar politikerna i Stockholms stad att se över fördelningen av resurser.

– Man behöver investera bort segregationen. Jag önskar att kommunerna skulle våga. En arkitekt vid Stockholms stad sa till mig: ”I norra Djurgårdsstaden är det Klondike, vi får göra vad vi vill, vi kan bygga i granit.” Samma arkitekt berättade sedan att man i Skärholmen har råd med en ledningsflytt. Det borde vara i Skärholmen som man bygger i granit. Man behöver omfördela resurserna.