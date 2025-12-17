I Know a Guy satsar hos Folksam i Hagastaden

I Know a Guy flyttar in på totalt 414 kvm i Folksams fastighet Blästern 6 på Gävlegatan 22 i Hagastaden och tar samtidigt över driften av den ombyggda atriumytan.

I Know a Guy är en operatör och fullskalig servicepartner som skapar attraktiva och serviceorienterade kontorsmiljöer. Genom att erbjuda allt från reception och möten, event till serviceupplevelse och löpande hyresgästsupport skapar de en sammanhållen upplevelse i fastigheten.

Med etableringen i Blästern 6 får hyresgästerna tillgång till en professionellt bemannad och flexibel miljö som stärker både serviceutbudet och den dagliga arbetsplatsupplevelsen i huset.

– Den nya coworking- och konferensytan skapar ett stort mervärde till fastigheten och vi är mycket glada över att välkomna I Know a Guy som partner, säger Marie Meyer, uthyrningschef för Folksam Fastigheter på Newsec.

– Blästern 6 är en fastighet med stark karaktär och vi ser fram emot att utveckla en dynamisk och välkomnande mötesplats för både hyresgäster och besökare. Tillsammans med Newsec kan vi skapa en upplevelse som verkligen gör skillnad i vardagen, säger Fredrik Backsell, vd på I Know a Guy.

Uthyrningen stärker Blästern 6 som en modern och attraktiv kontorsfastighet med fokus på service, flexibilitet och upplevelse och är ett viktigt steg i fastighetsägarens ambition att utveckla huset för framtidens arbetsliv.

Newsec ansvarar för Folksams kommersiella fastighetsbestånd som inkluderar kommersiell, teknisk och ekonomisk förvaltning. Uppdraget omfattar 52 fastigheter om cirka 530.000 kvadratmeter, huvudsakligen belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö.