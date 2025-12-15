Hyrorna upp 3,7 procent hos Mimer

Mimer och Hyresgästföreningen kom överens om hyreshöjningarna för både 2025 och 2026 redan förra året. Hyreshöjningen för 2026 är i genomsnitt 3,7 % med ett spann från 2,45 – 4,99 %. Den nya hyran gäller från 1 januari.

Det är skönt att kunna ge besked till hyresgästerna om en lägre höjning för nästa år efter ett par år med högre nivå på hyreshöjningarna. Samtidigt är jag bekymrad över den stora utmaningen vi har med att vi inte får täckning för de kostnader vi inte kan påverka exempelvis kostnader för avfallshantering, värme, vatten och el. Även om hyreshöjningen varit högre de senaste åren räcker de inte för att täcka de kostnadsökningarna. Alla våra intäkter kommer från de hyror våra hyresgäster betala och hyresförhandlingen är viktig för oss, säger Catherina Fored vd på Mimer.

Precis som tidigare år görs en så kallas differentierad hyreshöjning. Det betyder att hyresgäster kan få olika hyreshöjningar beroende på hyresnivå. Anledningen är att hyreshöjningen slår ojämnt om hyrorna höjs med samma procent för alla.

– Vi vill att hyrorna för likvärdiga lägenheter på sikt ska bli så jämna som möjligt. Hyreshöjningarna har varit relativt stora ett par år och det finns en risk att det drar isär hyrorna för mycket. Effekten om vi skulle ge alla samma procentuella höjning är att de dyrare lägenheterna blir för dyra på sikt, säger Catherina Fored.