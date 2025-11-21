Hyrorna klara i Solna och Sundbyberg

Efter att hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandat i Solna och Sundbyberg har nu en skiljeman beslutat om en höjning på 3,8 procent respektive 3,25 procent, skriver Hem & Hyra.

I höstas strandade förhandlingarna för de privata fastighetsägarna i Solna och Sundbyberg och beslutet om hyreshöjningen landade hos en skiljeman. Nu har en höjning beslutats. För Solna och drygt 3.700 lägenheter blir höjningen 3.8 procent. För Sundbyberg och 2.100 lägenheter blir höjningen 3.2 procent.

Hyresgästföreningen, som har yrkat på en hyressänkning på mellan minus 0,36 till minus 4,45 procent i årets förhandlingar med Fastighetsägarna Stockholm, tycker att höjningarna är för höga. Fastighetsägarna anser å sin sida att hyresjusteringen är lägre än vad de hade förväntat sig.

– Hyresvärdarna var ju burit huvuddelen av de senaste årens kostnadsökningar. Att begära hyressänkningar är minst sagt verklighetsfrämmande., säger Nathalie Brard, Fastighetsägarnas förhandlingschef till Hem & Hyra.