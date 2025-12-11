Hyresnivåerna upp 3,45% i Borås

Det allmännyttiga bostadsbolaget Bostäder i Borås och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om 2026 års hyresnivåer. Från och med den 1 februari höjs hyrorna med i genomsnitt 3,45 procent. En siffra som är vanligt förekommande i årets förhandlingar.

– Hyresförhandlingarna är en balansgång där vi behöver möta hyresgästers önskemål och fastigheternas behov, samtidigt som vi tar hänsyn till vad hushållen faktiskt klarar av, säger Madelen Svensson, ekonomichef på Bostäder i Borås. Under 2025 har kostnaderna för att förvalta fastigheter fortsatt öka. Eftersom hyrorna är vår enda inkomst kan vi inte spendera mer än det som kommer in, och i nuläget behöver vi därför prioritera bland de åtgärder som våra hyresgäster önskar.

Under 2026 kommer Bostäder i Borås fokus ligga på att använda resurserna där de gör mest nytta för hyresgästerna. Bolaget kommer bland annat att fortsätta prioritera underhåll för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

– Vi behöver både ta hänsyn till våra hyresgästers ekonomi och ta ansvar för bolagets långsiktiga stabilitet, avslutar Madelen Svensson.

