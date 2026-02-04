Hyresintäkten ner en procent hos Vasakronan

I ett jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna hos Vasakronan med 1 procent. Vid årets slut uppgick vakansgraden till totalt 12,3 procent, att jämföra med 10,9 vid utgången av 2024. Alltså en ökning med en tiondel. Det är främst i Stockholm och Malmö som vakansen ökat. Årets nettohyrning uppgår till -168 mkr.

Uthyrningsgraden för kontor uppgick till 86,4 procent och för handel till 96,5 procent vid utgången av året, att jämföra med 88,0 respektive 95,7 procent vid utgången av 2024.

Vasakronans bokslutskommuniké 2025:

Hyresintäkterna uppgick till 9 503 mkr (9 447). I ett jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent.

Nyuthyrningar har avtalats om 140 000 kvadratmeter (128 000) med en årshyra om 670 mkr (697). Nettouthyrningen uppgick till -168 mkr (-214).

Uthyrningsgraden uppgick till 87,7 procent jämfört med 89,1 procent vid utgången av 2024.

Driftöverskottet uppgick till 7 037 mkr (7 055). I ett jämförbart bestånd var minskningen 2 procent. Minskningen förklaras av en jämförelsestörande post om 25 mkr hänförlig till upplösning av reserv för resultatdelning för 2023.

Räntenettot uppgick till -1 853 mkr (-1 885). Minskningen förklaras främst av lägre marknadsräntor.

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 ggr (3,6).

Förvaltningsresultatet uppgick till 4 886 mkr (4 845), en ökning med 1 procent.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -850 mkr (44), vilket motsvarar en minskning om 0,5 procent. Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 181 812 mkr, jämfört med 178 183 mkr vid utgången av 2024, där förvärvet av Solna United förklarar merparten av ökningen.

Styrelsen återkommer med förslag gällande utdelning senast i samband med kallelse till årsstämman.

Årets nettohyrning uppgår till -168 mkr, vilket främst är kopplat till sedan länge kända uppsägningar av några större avtal i det sista kvartalet, såsom TV4, Ramboll och Ekobrottsmyndigheten.

Uthyrningsgraden i Stockholm är 86 procent (88), i Göteborg 93 (93), Malmö 87 (91) och Uppsala 90 (89)

Johanna Skogestig, vd Vasakronan:

– 2025 har varit ett intensivt år med många kunddialoger och vi levererar ett stabilt resultat i den löpande verksamheten. Det är ett tydligt kvitto på Vasakronans robusta affärsmodell, vår kostnadsdisciplin och förmåga att prioritera rätt.

– Vårt fokus ligger nu helt och hållet på att öka uthyrningen, både genom att attrahera nya kunder och genom att stärka relationen med våra befintliga kunder.

Om det har gått segt för Vasakronan på kontorsfronten i några år så ghar det gått bra när det gäller butikslokalerna.

– I det arbetet spelar handel och restauranger en viktig roll och under året har vi haft en positiv utveckling i efterfrågan på butiks- och restauranglokaler i våra lägen. Uthyrningsgraden i gatuplan uppgår nu till 96 procent.

För året uppgick den totala värdeförändringen på fastigheterna till -850 mkr (444), vilket motsvarar en värdeförändring om -0,5 procent (0,3). Uppsala är den ort som uppvisar störst positiv värdeutveckling, vilket till viss del förklaras av försäljningen av bostadsbyggrätter i Södra city.

Värdeförändringen i Stockholmsbeståndet bedöms till –1,07 procent. I Uppsala upp 0,32 och i Uppsala 3,33 procent. För Malmö redovisar vasakronan –0,17 procent.

Genomsnittligt direktavkastningskrav som använts i värderingen av beståndet uppgick till 4,52 procent, vilket är oförändrat jämfört med utgången av 2024 för motsvarande fastigheter. För Stockholm och Göteborg är det genomsnittliga direktavkastningskravet helt oförändrat. För Uppsala och Malmö är det upp 0,05 respektive 0,04 procentenheter.

I beståndet finns 166 fastigheter med en total area på 2,4 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde på 181,8 miljarder kronor.

Vasakronan ägs av Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om den nya ägarfördelningen här.