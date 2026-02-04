Johanna Skogestig.

Hyresintäkten ner en procent hos Vasakronan

I ett jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna hos Vasakronan med 1 procent. Vid årets slut uppgick vakansgraden till totalt 12,3 procent, att jämföra med 10,9 vid utgången av 2024. Alltså en ökning med en tiondel. Det är främst i Stockholm och Malmö som vakansen ökat. Årets nettohyrning uppgår till -168 mkr.

Annons

Uthyrningsgraden för kontor uppgick till 86,4 procent och för handel till 96,5 procent vid utgången av året, att jämföra med 88,0 respektive 95,7 procent vid utgången av 2024.

Vasakronans bokslutskommuniké 2025:

  • Hyresintäkterna uppgick till 9 503 mkr (9 447). I ett jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent.
  • Nyuthyrningar har avtalats om 140 000 kvadratmeter (128 000) med en årshyra om 670 mkr (697). Nettouthyrningen uppgick till -168 mkr (-214).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 87,7 procent jämfört med 89,1 procent vid utgången av 2024.
  • Driftöverskottet uppgick till 7 037 mkr (7 055). I ett jämförbart bestånd var minskningen 2 procent. Minskningen förklaras av en jämförelsestörande post om 25 mkr hänförlig till upplösning av reserv för resultatdelning för 2023.
  • Räntenettot uppgick till -1 853 mkr (-1 885). Minskningen förklaras främst av lägre marknadsräntor.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 ggr (3,6).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 886 mkr (4 845), en ökning med 1 procent.
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till -850 mkr (44), vilket motsvarar en minskning om 0,5 procent. Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 181 812 mkr, jämfört med 178 183 mkr vid utgången av 2024, där förvärvet av Solna United förklarar merparten av ökningen.
  • Styrelsen återkommer med förslag gällande utdelning senast i samband med kallelse till årsstämman.

Årets nettohyrning uppgår till -168 mkr, vilket främst är kopplat till sedan länge kända uppsägningar av några större avtal i det sista kvartalet, såsom TV4, Ramboll och Ekobrottsmyndigheten.

Uthyrningsgraden i Stockholm är 86 procent (88), i Göteborg 93 (93), Malmö 87 (91) och Uppsala 90 (89)

Johanna Skogestig, vd Vasakronan:

– 2025 har varit ett intensivt år med många kunddialoger och vi levererar ett stabilt resultat i den löpande verksamheten. Det är ett tydligt kvitto på Vasakronans robusta affärsmodell, vår kostnadsdisciplin och förmåga att prioritera rätt.

– Vårt fokus ligger nu helt och hållet på att öka uthyrningen, både genom att attrahera nya kunder och genom att stärka relationen med våra befintliga kunder.

Om det har gått segt för Vasakronan på kontorsfronten i några år så ghar det gått bra när det gäller butikslokalerna.

– I det arbetet spelar handel och restauranger en viktig roll och under året har vi haft en positiv utveckling i efterfrågan på butiks- och restauranglokaler i våra lägen. Uthyrningsgraden i gatuplan uppgår nu till 96 procent.

För året uppgick den totala värdeförändringen på fastigheterna till -850 mkr (444), vilket motsvarar en värdeförändring om -0,5 procent (0,3). Uppsala är den ort som uppvisar störst positiv värdeutveckling, vilket till viss del förklaras av försäljningen av bostadsbyggrätter i Södra city.

Värdeförändringen i Stockholmsbeståndet bedöms till –1,07 procent. I Uppsala upp 0,32 och i Uppsala 3,33 procent.  För Malmö redovisar vasakronan –0,17 procent.

Genomsnittligt direktavkastningskrav som använts i värderingen av beståndet uppgick till 4,52 procent, vilket är oförändrat jämfört med utgången av 2024 för motsvarande fastigheter. För Stockholm och Göteborg är det genomsnittliga direktavkastningskravet helt oförändrat. För Uppsala och Malmö är det upp 0,05 respektive 0,04 procentenheter.

I beståndet finns 166 fastigheter med en total area på 2,4 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde på 181,8 miljarder kronor.

Vasakronan ägs av Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om den nya ägarfördelningen här.

På Hamngatan i Stockholm har Vasakronan under 2025 välkomnat McKinsey till Hästskopalatset, en fastighet som genomgått en större renovering och återfått sin ursprungliga 1930-talskaraktär.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Nytt besked tre år efter den offensiva transaktionen. Planerad investering på runt en miljard kronor.

Ramboll först in i Jernhusens nya klenodbyggnad

Kontrakt om 2 700 kvm. Hyresgästen smått lyrisk.

Så ser AP-fonderna över sina lokaler

Utökar respektive flyttar. Effekten av att AP1 lagts ner.

Titania säljer till Credentia

Transaktion på Lidingö. ”Stärker vår position”.

”Nytt skifte väntar inom logistikfastigheter”

20 experter blickar in i framtiden i det heta segmentet.

SLP hyr ut 19 300 kvm till Meds Apotek

Tar över efter hyresgäst som lämnar.

Slår till med spännande förvärv i Kista

Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.

Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.

Alma köper mitt i Köpenhamn

Tredje investeringen inom high street-segmentet.

Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.

Förvärvar Barneviks tidigare fastighet

FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.

Ericsson svarar om framtiden i Kista

”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.

Storebrand köper hela 999 lägenheter

Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.

Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm

Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.

 Tillbaka till förstasidan