Hyresbostäder höjer hyrorna med 3,45 procent

Efter strandade förhandlingar kommer nu Hyresmarknadskommittén med besked. Hyrorna för de cirka 10 000 lägenheter i det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder höjs med 3,45 procent.

Hyresförhandlingarna mellan kommunalägda Hyresbostäder och Hyresgästföreningen strandade i december förra året. Nu har Hyresmarknadskommittén beslutat om en höjning med 3,45 procent, skriver Hem & Hyra.

Hyresbostäder har cirka 10 000 lägenheter och är den största hyresvärden i Norrköpings kommun. Hyreshöjningen kommer att tas ut retroaktivt.

Hyreshöjningarna för år 2026 ligger på i snitt 3,4 procent. Det är den lägsta höjningen på fyra år.