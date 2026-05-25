Hyresavtal klart för häkte i Ulleråker

Kriminalvården och Uppsala kommun har tecknat ett hyresavtal för lokaler i stadsdelen Ulleråker. Här planeras ett nytt häkte, liksom kontor och utbildningslokaler.
Hyresavtalet mellan kommunen och Kriminalvården gäller lokaler som tidigare använts för rättspsykiatrisk vård. En byggnad konverteras till ett häkte med 42 platser, medan det i en angränsande byggnad ska bli kontorsplatser för frivården, och utbildningslokaler för personal från hela verksamhetsområdet Uppsala/Västerås.

Annons

Preliminärt får Kriminalvården tillträde till lokalerna i september 2027. Det innebär i sin tur att verksamheten troligen kan starta mot slutet av samma år. Satsningen beräknas ge cirka 30 nya arbetstillfällen.

– Vårt nuvarande häkte i Uppsala är ofta hårt pressat, och platserna som tillkommer i Ulleråker blir värdefulla för oss. Vi har påbörjat rekryteringen och fortsätter med den under hösten, så att vi är redo när häktet kan tas i drift, säger Pernilla Vikström, kriminalvårdschef.

Hyresavtalet gäller i fem år. Det kan sedan finnas möjlighet till förlängning med ett år i taget.

– Den här lösningen ger inkomster till Uppsala kommun samtidigt som vi hjälper till att lösa den ansträngda situationen med brist på häktesplatser i landet. Det ger även arbetstillfällen i Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det befintliga häktet i Uppsala har 60 platser. Långsiktigt arbetar Kriminalvården för att kunna etablera ett helt nytt häkte på orten. Målsättningen är att det ska ha 240 platser och stå färdigt år 2031.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 09:04

Ericsson lämnar Kista

Ericsson hyr hela 95 000 kvm i Hagastaden

FV:s dubbla avslöjande bekräftade. En av Europas största kontorsuthyrningar. Alla hyresavtal i det historiska beslutet att lämna Kista listas. Läs om hyresnivåerna.

Mardröm för Vasakronan och Corem – och nio hotell

Börje Ekholm motiverar flytten från Kista

Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Annica Ånäs jublar

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

FV berättar om historisk hög vakansgrad för vad som tidigare var Europas svar på Silicon Valley.

Chockdykning för Coremaktien

Nyheten att Ericsson flyttar huvudkontoret från Kista innebär en tuff utmaning för Corem.
Interiörbilder The Nooq och porträttbild på Niklas Andersson

Letar fler fastigheter till hotellhybrid

Vd:n: Orten som är högst på önskelistan.

Oklar framtid för aktörens jättekontrakt

”Det finns ju en motsats mellan stängt och säkert, och öppet och välkomnande.”

Lista: Här är lättindustri som allra hetast

Ny omfattande rapport kring det attraktiva segmentet.

Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Bolaget har avyttrat en av sina fastigheter. Har kvar den längs Skeppsbron.

FV Affärskarta: Se flera transaktioner i närområdet

Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

”Mångåriga och värdefulla insatser.”

Hyr hela 3 000 kvm vid Stureplan

FV avslöjar stor uthyrning i CBD.
Exteriörbild av Restaurang Liv på Mälarterrassen

Bildextra: Myllymäkis krog först ut på Mälarterrassen

Bildbonanza: Invigning av Restaurang Liv med panoramautsikt över Gamla stan.

Lilium säljer för 660 mkr till Episurf – blir delägare

45 fastigheter om totalt 60 000 kvm byter ägare. Läs även om de tidigare affärerna.

SLP hyr ut 22 000 kvm nytt

”Det är mycket tillfredsställande att kunna genomföra ytterligare ett nybyggnadsprojekt”.

Episurf rekryterar från Balder och Tenzing

Plockar nyligen utsedd tillförordnad vd från Tenzing.

Snabbväxaren sätter inte storleken främst

FV Fokus Urfrågning av Filip Persson, vd på SLP.  Förvärvstrategin.  Samarbetet med kommunerna.  Spekulationsvågen.

Slår till och köper 40 000 kvm populär handel

Bolaget gör sin andra investering i Sverige.

 Tillbaka till förstasidan