Hyresavtal klart för häkte i Ulleråker

Kriminalvården och Uppsala kommun har tecknat ett hyresavtal för lokaler i stadsdelen Ulleråker. Här planeras ett nytt häkte, liksom kontor och utbildningslokaler. Hyresavtalet mellan kommunen och Kriminalvården gäller lokaler som tidigare använts för rättspsykiatrisk vård. En byggnad konverteras till ett häkte med 42 platser, medan det i en angränsande byggnad ska bli kontorsplatser för frivården, och utbildningslokaler för personal från hela verksamhetsområdet Uppsala/Västerås.

Preliminärt får Kriminalvården tillträde till lokalerna i september 2027. Det innebär i sin tur att verksamheten troligen kan starta mot slutet av samma år. Satsningen beräknas ge cirka 30 nya arbetstillfällen.

– Vårt nuvarande häkte i Uppsala är ofta hårt pressat, och platserna som tillkommer i Ulleråker blir värdefulla för oss. Vi har påbörjat rekryteringen och fortsätter med den under hösten, så att vi är redo när häktet kan tas i drift, säger Pernilla Vikström, kriminalvårdschef.

Hyresavtalet gäller i fem år. Det kan sedan finnas möjlighet till förlängning med ett år i taget.

– Den här lösningen ger inkomster till Uppsala kommun samtidigt som vi hjälper till att lösa den ansträngda situationen med brist på häktesplatser i landet. Det ger även arbetstillfällen i Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det befintliga häktet i Uppsala har 60 platser. Långsiktigt arbetar Kriminalvården för att kunna etablera ett helt nytt häkte på orten. Målsättningen är att det ska ha 240 platser och stå färdigt år 2031.