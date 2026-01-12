Hyran upp 4,3 procent hos Öbo

ÖrebroBostäder (ÖBO) och Hyresgästföreningen har kommit överens om ny hyresnivå för 2026. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 4,27 procent från och med 1 februari 2026.

Ingen retroaktiv hyreshöjning tas ut för januari. Studentlägenheter får samma höjning men först från 1 augusti 2026.

En något lägre hyreshöjning på 3,15 respektive 3,95 procent tas ut för renoverade bostäder med jämförelsevis högre hyresnivåer i Vivalla, Varberga och Västhaga, nyproducerade bostäder med högre hyror samt bostäder med kallhyra.

– För att möta kostnaderna och säkra ÖBOs långsiktiga förmåga skulle vi egentligen behöva en högre höjning, men i förhandlingen enades vi om 4,27 procent. För ÖBO är det viktigt att skapa stabila ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta förvalta, renovera och utveckla våra bostadsområden. Samtidigt ska vi också fortsätta utveckla social, ekologisk och ekonomisk hållbar verksamhet – från trygga och välskötta områden till energieffektiviseringar och satsningar som stärker gemenskap, trygghet och utveckling i stadsdelarna, säger Petra Karlsson Ekström, vd på ÖBO.

ÖBOs förutsättningar skiljer sig delvis från många andra bostadsföretag. De senaste åren har ÖBO tagit ut lägre hyreshöjningar än många andra aktörer och företagets hyresnivåer är fortsatt relativt låga.

Carl Johan Baatz, affärsutvecklingschef och vice vd på ÖBO, ser också andra skillnader:

– ÖBO har en kostnadsnivå som ligger lägre än hos många andra jämförbara allmännyttiga bostadsbolag, vilket är resultatet av att vi arbetat intensivt med att effektivisera verksamheten. Men trots den låga kostnadsnivån redovisar vi jämförelsevis ett lägre resultat. På sikt gör det att vi får sämre förutsättningar att möta renoveringsbehovet i våra fastigheter och att klara det allmännyttiga uppdraget.