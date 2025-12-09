Hyran upp 3,45 procent hos Gotlandshem

GotlandsHem och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om fördelningen av den årliga hyresjusteringen som beslutats av Hyresmarknadskommittén. Hyresjusteringen för 2026 är motsvarande 3,45 procent.

Årets hyresjustering kommer att gälla från 1 januari 2026.

– Vi är glada att meddela att vi hinner få med justeringen redan på januari månads hyresavi och därmed slipper retroaktiv hyreshöjning för första gången på flera år, säger Joakim Martell vd GotlandsHem och fortsätter:

– Det känns positivt att vi haft ett bra samtalsklimat och att vi nu är i mål, även om justeringen inte motsvarar ökningen för våra fasta kostnader.

Den nya hyran gäller för alla bostäder i bolagets fastighetsbestånd med undantag av det nybyggda kvarteret på Silvergatan i Hemse.

