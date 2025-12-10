Hyran upp 3,19 procent i Malmö – lägre än snitt

Från årsskiftet höjs hyrorna i Malmö med 3,19 procent för hyresgäster hos ett antal privata hyresvärdar.

Det är boende hos Heimstaden och Victoriahem samt hyresgäster hos privatvärdar som har Kanslihuset som ombud som det nya avtalet gäller, uppger Hem & Hyra.

Enligt Hyresgästföreningen låg kraven från flera av fastighetsägarna på omkring fem procent.

Hyreshöjningen i Malmö blir alltså lägre än flera av de förhandlade hyror som FV berättat om de senaste veckorna.