Hyr ut 1 300 kvm till Myrorna i Umeå

Myrorna har tecknat hyresavtal för större lokaler i fastigheten Singeln 27 i Umeå, som ägs av Affärshuset Fastighetsförvaltning i Umeå AB.

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Den 2 juli slår Myrorna i Umeå upp portarna till en helt ny butik på Ersboda i betydligt större lokal än tidigare. Anledningen till flytten är det växande intresset för second hand i Umeå.

Den nya butiken ligger på Formvägen 6D, i Jysks tidigare lokaler, och rymmer 1300 kvadratmeter.

Här kommer det att säljas kläder, möbler, glas, porslin, tavlor, vinylskivor och böcker.

– Efterfrågan på second hand ökar stadigt, därför känns det fantastiskt att kunna erbjuda umeåborna ett ännu större sortiment av hållbar och prisvärd shopping, säger Sepehr Shafai, regionchef på Myrorna.

Med den nya butiken vill Myrorna inte bara erbjuda ett större utbud, utan även skapa en inspirerande shoppingupplevelse där det är lätt att göra fynd, oavsett om man letar efter kläder, unika inredningsdetaljer eller hållbara alternativ till nykonsumtion.

Den tidigare butiken på Gräddvägen håller öppet till och med den 28 juni.

I 130 år har Myrorna samlat in och sålt second hand, och gjort det enkelt för fler att bidra till att förlänga livslängden på kläder och prylar.

– Genom att skänka vidare sådant man inte längre använder till oss bidrar man både till ökad återanvändning i Umeå, och till att fler människor i utsatthet kan få hjälp, säger Aurora Rehnlund-Chevlin, butikschef för Myrorna i Umeå.

Myrornas överskott går till Frälsningsarméns insatser för människor som just nu lever i utsatthet i Sverige. Det innebär till exempel skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor, eller matkassar och sommaraktiviteter för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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