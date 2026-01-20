Einar Mattsson Humlegården, Ribosomen, Hagastaden

Humlegården och Einar Mattsson i samarbete i Hagastaden

Humlegården och Einar Mattsson har ingått ett samverkansavtal med målsättningen att tillsammans utveckla kvarteret Ribosomen i Hagastaden.

Annons

I det framväxande Hagastaden kombineras ett dynamiskt näringsliv och ett av världens främsta innovationsdistrikt med bostäder, i urbana kvarter med närhet till grönska och utmärkta kommunikationer. Här har Humlegården en markanvisning i kvarteret Ribosomen i östra Hagastaden som omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.

Humlegården och Einar Mattsson har nu tecknat ett samverkansavtal gällande utvecklingen av kvarteret, där Humlegården kommer att fokusera på kontoren och Einar Mattsson på bostäderna.

Både Humlegården och Einar Mattsson har sedan tidigare en stark närvaro i Hagastaden. Humlegården äger fyra fastigheter längs med Norra Stationsgatan med en total uthyrningsbar yta om cirka 64.000 kvm. Det senaste tillskottet är kontorsfastigheten Fenix Stockholm, som förvärvades i januari 2025. Humlegården har utöver kvarteret Ribosomen även ytterligare en markanvisning i området, Bivium House (kvarter 38N) i västra Hagastaden.

Familjeföretaget Einar Mattsson har anor från 1935 och äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i Storstockholm och är en av stadens största ägare av hyresbostäder. I Hagastaden har bolaget utvecklat fem bostadsprojekt och totalt cirka 770 lägenheter.

– Vi ser fram emot samarbetet med Einar Mattsson, och att få kombinera vår expertis för att tillsammans skapa ett attraktivt kvarter. För oss var det viktigt att finna en stabil partner med stor erfarenhet av bostadsutveckling och i Einar Mattsson har vi funnit en aktör som är kända för sin kvalitet, långsiktighet och gedigna erfarenhet av bostadsutveckling och förvaltning. Vi ser ett stort intresse för våra kontor i Hagastaden och ser att platsen kommer att fortsätta utvecklas starkt även i framtiden, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården Fastigheter.

– Vi är mycket glada för att Humlegården, en aktiv och långsiktig aktör, valt att samarbeta med oss. Det här blir det sjätte bostadsprojektet för oss i Hagastaden och vi kan den bostadsmarknaden väl. Med Humlegårdens kompetens inom kommersiella lokaler och vår för bostäder ser vi fram emot att skapa ett attraktivt kvarter för boende, arbete och service, säger Peter Svensson, vd på Einar Mattsson Projekt AB.

Detaljplanen för kvarteret Ribosomen har vunnit laga kraft och nu pågår planering inför byggstart, som bedöms kunna ske under 2027.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:15
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

Klart: Koras som bästa rådgivare

Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.

Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm

Sökområdet är CBD eller strax utanför.

Duo i offensiv inom lättindustri – vill dubbla

Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Fastigheten Härolden 44 även kallad Fleming 7.

KLP halverar vakansen i Fleming 7

Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.

Tummen upp för Fabeges nya kontorshus

Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.

Så splittras ägande för över 100 miljarder

FV går igenom tillgångarna. Plötsligt ojämlikt ägande. ✓ Konkurrerar med sig själv. ✓ Flera smått dolda innehav.

Skruvar på budet på 40-miljardersbolaget

Sänkt men lagt till utdelning. Styrelsen rekommenderar budet.

Här är finalisterna i Coworking Awards 2025

Utser för femte året i rad årets bästa coworking inom sex kategorier.

Trio bildar jv – satsar 4 mdr på logistik

Satsningen omfattar cirka 250.000 kvm.

Newsec lämnar Stureplan

Lämnar prestigeläget efter 15 år.

Fem tävlar om AL:s nya Lilla Katarina

Fick in totalt 50 ansökningar. Läs om vilka finalisterna är.

Grönt ljus för Stenas storprojekt Kulan

Ett av Göteborgs mest spännande stadsomvandlingar om 116.000 kvm bostäder och lokaler.

Han blir ny vd för ByggVesta

Tar över efter Jenny Jonsson.

Då måste Atrium Ljungbergs Lilla Katarina stå klar

”Vår byggstart är beroende av flera parametrar där en av de viktigaste är att vi får tillträde till marken”.

 Tillbaka till förstasidan