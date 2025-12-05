Huge höjer hyran med 3,45 %

Huge Bostäder och Hyresgästföreningen är nu överens om bostadshyrorna för 2026. Hyran höjs med 3,45 %. Huddinges kommunala bostadsbolag har 8.000 lägenheter varav 750 av dem är studentbostäder.

– Det känns bra att vi är redan nu har kommit överens om hyrorna för 2026. Hyreshöjningen motsvarar inte de behov som finns med fortsatta kostnadsökningar inom framför allt värme, el, vatten och avlopp samt köpta tjänster. Samtidigt är jag ödmjuk inför att många av våra hyresgäster har det fortsatt tufft med den egna ekonomin. Nu får vi på Huge fortsätta att effektivisera verksamheten och vända på varje krona med hyresgästernas bästa för våra ögon, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

Höjning från den 1 januari 2026.

Hyreshöjningen med 3,45 % gäller från första januari och omfattar bostäder och för lokaler med så kallad förhandlingsklausul. De lägenheter som omfattas av presumtionshyra får en höjning med 1, 84 %. Höjningen gäller för lägenheter i nybyggda hus.

Huge och Hyresgästföreningen är också överens om en justering av elpriset utifrån Vattenfalls ettåriga prismodell.

– Det innebär att hyresgästens kostnad för el delas upp på en fast kostnad och en rörlig kostnad. Vilket gör att den som hushållar med elen kan spara en slant varje månad, säger Huges förvaltningschef Tommy Ålund.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser är sedan tidigare förhandlade med Hyresgästföreningen inom ramen för ett avtal där hyran höjs i tre steg under 2024, 2025 och 2026. Det innebär att från och med 2026 utgår full avtalad hyra för garage- och parkeringsplatser.

Huge Bostäder AB är ett av Huddinge kommuns fastighetsbolag. Av Huges knappt 8.000 bostäder är 750 studentlägenheter.