Huge höjer hyran med 3,45 %

Huge Bostäder och Hyresgästföreningen är nu överens om bostadshyrorna för 2026. Hyran höjs med 3,45 %. Huddinges kommunala bostadsbolag har 8.000 lägenheter varav 750 av dem är studentbostäder.

Annons

– Det känns bra att vi är redan nu har kommit överens om hyrorna för 2026. Hyreshöjningen motsvarar inte de behov som finns med fortsatta kostnadsökningar inom framför allt värme, el, vatten och avlopp samt köpta tjänster. Samtidigt är jag ödmjuk inför att många av våra hyresgäster har det fortsatt tufft med den egna ekonomin. Nu får vi på Huge fortsätta att effektivisera verksamheten och vända på varje krona med hyresgästernas bästa för våra ögon, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

Höjning från den 1 januari 2026.

Hyreshöjningen med 3,45 % gäller från första januari och omfattar bostäder och för lokaler med så kallad förhandlingsklausul. De lägenheter som omfattas av presumtionshyra får en höjning med 1, 84 %. Höjningen gäller för lägenheter i nybyggda hus.

Huge och Hyresgästföreningen är också överens om en justering av elpriset utifrån Vattenfalls ettåriga prismodell.

– Det innebär att hyresgästens kostnad för el delas upp på en fast kostnad och en rörlig kostnad. Vilket gör att den som hushållar med elen kan spara en slant varje månad, säger Huges förvaltningschef Tommy Ålund.

Hyrorna för garage och parkeringsplatser är sedan tidigare förhandlade med Hyresgästföreningen inom ramen för ett avtal där hyran höjs i tre steg under 2024, 2025 och 2026. Det innebär att från och med 2026 utgår full avtalad hyra för garage- och parkeringsplatser.

Huge Bostäder AB är ett av Huddinge kommuns fastighetsbolag. Av Huges knappt 8.000 bostäder är 750 studentlägenheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 11:11
Topplista

Klart: Koras till branschens Mäktigaste 2025

Hela resultatet av den stora omröstningen nu redovisat, från plats 1 till 50. Sex nya namn på årets lista.

Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.

Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn

Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy Bostad. Hässelby villastad.

Realy köper byggrätter – och tar in kapital

Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.

Stor kedja i comeback i city

Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
JM Skytteholm solna

Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna

Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.

Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.

Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär

Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.

Skanska säljer för 1,4 mdr

Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

Polisen förlänger på Söder

Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.

 Tillbaka till förstasidan