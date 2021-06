Hufvudstadens nya vd: ”Älskar det här företaget”

Vi årsskiftet tar Anders Nygren över efter Ivo Stopner som är en av dem som varit vd allra längst när det gäller storbolagen.

Var det ett lätt beslut att tacka ja?

Det var självklart ett stort beslut som krävde eftertanke, men efter diskussioner med familjen kändes det som rätt beslut att tacka ja. Jag har varit på Hufvudstaden i 15 år och älskar det här företaget. Så att få möjligheten att leda detta fantastiska bolag framåt är en förmån.

Hur går ert coworkingconcept? Är det klart med någon andra enhet? Hur tänker ni inför framtiden?

– Det går väldigt bra för Cecil i Bibliotekstan och vi börjar komma upp på en bra beläggning. Vi är fortfarande inne i ett skede av att lära oss verksamheten och fintrimma produkten. Vi kommer att göra en utvärdering och se hur vi går vidare i ett senare skede.

Går att som det ska med den invändiga återuppbyggnationen av Vildmannen 7?

– Det går enligt plan med återuppbyggnaden av Vildmannen 7. Just nu pågår förberedande arbeten inför att gjuta en ny bottenplatta i augusti/september. Sedan börjar vi återuppbyggnaden innanför den sparade fasaden och räknar med att vara klara för inflyttning i början av 2023. Vi kommer att sätta igång uthyrningsprocesserna på allvar under hösten och intresset är redan stort. Det är en unik byggnad i bästa läge så det ska bli otroligt kul att nu gå in i seriösa diskussioner med potentiella hyresgäster.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll som vd?

Jag ser fram emot att få arbeta övergripande med att utveckla bolaget och anpassa verksamheten för nya förutsättningar tillsammans med alla kompetenta medarbetare på Hufvudstaden.

Fastighetsvärlden återkommer till Anders Nygren om i vilken omfattning han tror att kontorsmarknaden påverkas av distansarbete samt hans syn på butikslokaler och NK.