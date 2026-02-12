Anders Nygren, vd Hufvudstaden.

Vakansgraden upp mer hos Hufvudstaden

Hufvudstadens nyckeltal för 2025:

  • Hyresintäkter från fastighetsförvaltningen var 2 453 mnkr (2 319), en ökning om 6 procent. Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 292 mnkr (3 179).
  • Hyresvakansgrad exkl. utvecklingsprojekt, % är 5,1 (5,0)
  • Koncernens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 1 635 mnkr (1 552).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,1 mdkr (47,1).
  • Årets orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter var -174 mnkr (-603).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 837 mnkr (365).
  • Återköp av 8 miljoner A-aktier för 1 018 mnkr.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,90 kronor per aktie (2,80).

Den totala ytvakansgraden var 13,2 procent (11,1) och ytvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 7,4 procent (6,7). Den totala hyresvakansgraden uppgick till 8,6 procent (7,1) och hyresvakansgraden exklusive utvecklingsprojekt var 5,1 procent (5,0).

Kommentarer från Hufvudstadens vd, Anders Nygren:

”Hufvudstaden stärker bruttoresultatet med 5 procent trots svag konjunktur och osäkerhet i omvärlden. Förbättringen drivs av flera faktorer, där förändringsarbetet inom NK är en betydelsefull del som nu börjar bidra till resultatet.

Tillväxten inom detaljhandeln var svagt positiv under årets sista kvartal. Modehandeln fick dock inte den julförsäljning som de hade hoppats på. Samtidigt märker vi en ökad framtidstro inom handeln där allt fler vill öppna butik på våra marknadsplatser. Ett exempel är Femman, där New Yorker öppnar sin största butik i Sverige.

Vårt erbjudande av moderna och flexibla kontor i centrala lägen står sig fortsatt starkt på marknaden. Under det fjärde kvartalet har vi genomfört flera nya kontorsuthyrningar i våra större utvecklingsprojekt. I Kvarteret Johanna och Kåkenhusen 40 är uthyrningsgraden hög samtidigt som dialoger förs kring de ytor som återstår.”

