Hufvudstaden tar Lidl till Femman

Under hösten kommer Lidl att etablera en butik i Hufvustadens galleria Femman i Nordstan i centrala Göteborg. Butiken kommer att ha en totalyta om cirka 1600 kvm och ligga på nedre plan i Femman. Lidl kommer ha två entréer och nås direkt via rulltrappa och hiss ner från gatuplan vid Postgatan samt via entrén från Femmans nedre plan.

– Detta är en särskilt spännande etablering för oss med enorm potential, en butik med fullt sortiment i hjärtat av Göteborg. Nordstan är en central plats och här har vi potential att dagligen nå en mycket stor del av stadens samtliga invånare och besökare, säger Christoffer Wennergren, fastighetschef Region Väst på Lidl Sverige.