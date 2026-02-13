Startar nytt projekt i centrala Stockholm
Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.
Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.
Hyresgästen lämnar Täby.
Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.
Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.
Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat.
Effnet, Enlight, Biolight, Odd Molly – kan det komma fler?
Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.
Tar över efter Northvolts fiasko.
Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …
Verksamheterna i Mälarterrassen öppnar successivt med start under våren 2026.
Hyrt ut till en handfull hyresgäster.
Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.