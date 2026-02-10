Fastigheten Kåkenhusen 38 i centrala Stockholm.

Max Matthiessen hyr 4 800 kvm av Hufvudstaden

Hufvudstaden har tecknat hyresavtal om 4 800 kvm med Max Matthiessen AB, finansiella rådgivare till företag och privatpersoner. Max Matthiessen flyttar hösten 2026 från Fabege på Lästmakargatan till Hufvudstadens fastighet Kåkenhusen 40 vid Brunnsgatan/Norrlandsgatan i centrala Stockholm.

Hyresavtalet omfattar cirka 4 800 kvm kontorsyta, fördelat på våningsplan 1–6. Med en egen entré från Brunnsgatan 3 får Max Matthiessen tillgång till en tydligt avgränsad del av fastigheten, i praktiken ett eget hus mitt i city. Tenant & Partner har varit rådgivare till Max Matthiessen vid förhyrningen.

–De nya lokalerna på Brunnsgatan 3 passar Max Matthiessen perfekt. Nu kan vi fortsätta växa och välkomna kunder och medarbetare till ett eget hus – med ett fantastiskt läge mitt i Stockholm, säger Jacob Schlawitz, VD, Max Matthiessen.

I och med det nya hyresavtalet är fastigheten nästintill fullt uthyrt och Hufvudstaden ser fram emot att fylla huset med nya hyresgäster efter en tids lokalanpassning. De kontorslokaler som återstår att hyra ut ligger högst upp i fastigheten.

Max Matthiessen flyttar från lokaler hos Fabege på Lästmakargatan, endast ett par hundra meter från det nya kontoret. Där har Max Matthiessen hyrt lokaler sedan hösten 2009. Initialt hyrde bolaget 4 500 kvm. Bolaget har haft en tydlig expansion till flera länder sedan dess. Det ägs numera av Nordic Capital och Ontario Teachers’ Pension Plan.

– Vi är mycket glada över att välkomna Max Matthiessen som hyresgäst till Brunnsgatan 3. De är en stark aktör med ett tydligt erbjudande och deras etablering passar väl in i vårt bestånd. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en modern och välfungerande kontorslösning i denna unika fastighet, säger Frida Wijkström, chef affärsområde Stockholm, Hufvudstaden.

För ett år sedan flyttade Finansinspektionen ut ur stora delar av byggnaden. Hufvudstaden hade redan innan dess förberett fastigheten för en uppdatering, renovering. Eftersom Hufvudstaden även äger intilliggande byggnader har många olika alternativ till lösningar funnits för hugade hyresgäster.
Även Fastighetsvärlden hade tidigare sin redaktion i fastigheten. I bottenvåningen ligger två restauranger, Bastard Burger samt Pinchos.

Fastigheten är den senaste som Hufvudstaden förvärvat i Stockholm, en affär som möjliggjorde utökade våningsplan för hyresgäster i Hufvudstadens tidigare innehav av intilliggande fastigheter. Fastigheten köptes från Fabege senhösten 2011.

