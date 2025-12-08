Hufvudstaden hyr ut 1.200 kvm i Femman

New Yorker etablerar sin första butik i centrala Göteborg. Den nya enheten i Femman, Nordstan, blir kedjans största i Sverige och ett viktigt tillskott till gallerians attraktiva mix av varumärken.

New Yorker, som grundades i Tyskland 1971, är i dag en av Europas stora aktörer inom ungt mode med över 1.200 butiker i 47 länder.

Butiken i Femman blir New Yorkers största enhet i Sverige och omfattar cirka 2.100 kvm fördelat på både gatuplan och övre plan. Den generösa ytan möjliggör presentation av hela varumärkets sortimentsbredd, inklusive mode inom streetwear, denim, sport och casual.

– Vi är väldigt glada över att New Yorker väljer Femman för sin första cityetablering i Göteborg. Uthyrningen till New Yorker är strategiskt viktig och kompletterar befintligt utbud väl samt stärker Femman som modedestination och levande mötesplats mitt i centrala Göteborg, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

Etableringen bidrar till att ytterligare stärka Femmans position som en central mötes- och shoppingdestination i Göteborg. New Yorker tillför ett relevant och efterfrågat modeutbud som kompletterar gallerians befintliga mix och möter den stora kundgrupp som efterfrågar prisvärd och trendinriktad modehandel i cityläget.

Butiken planeras att öppna våren 2026.