HSB värvar Fredrik Hjortzén från Besqab

Fredrik Hjortzén har rekryterats som affärsområdeschef för Affärsutveckling på HSB Bostad. Han blir en del av bolagets ledningsgrupp och tillträder tjänsten den 19 januari 2026.

– Rekryteringen av Fredrik Hjortzén är en del av den offensiva satsning som HSB Bostad gör inom affärsutveckling. Fredrik kommer att vara en nyckelspelare i bolaget och hans erfarenhet och profil ser vi som ett stort tillskott i uppdraget att öka byggstartsvolymerna. Vi ser fram emot att välkomna Fredrik till oss, säger Jenny Bergendorff, vd HSB Bostad.

Fredrik Hjortzén har lång erfarenhet av affärsutveckling inom branschen, närmast som senior affärsutvecklare på Besqab. Tidigare arbetsgivare är bland annat Aros Bostad, Skanska, Boklok och Serneke.

– Jag ser mycket fram emot att i min nya roll utveckla bolaget tillsammans med kollegor och medarbetare. HSBs varumärke är starkt och det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara, säger Fredrik Hjortzén.