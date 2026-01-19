HSB köper i Västra Sjöstaden i Trelleborg

HSB förvärvar byggrätter i det första storkvarteret i Västra Sjöstaden i Trelleborg. Därmed ansluter HSB sig till de tre andra exploatörer som redan är på plats i området: Granitor Properties, Doxa och Trelleborgshem. Att flera aktörer går in markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av den nya havsnära stadsdelen.

– Att utveckla en ny stadsdel kräver långsiktighet och goda samarbeten. Därför känns det extra roligt att ha HSB med på resan. De är en partner som delar vår ambition om att skapa levande och hållbara bostadsmiljöer, säger Magnus Skiöld, ordförande Granitor Properties och ordförande i Doxa Granitor Holding, JV bolaget som ansvarar för utvecklingen av Västra Sjöstaden.

Västra Sjöstaden är ett kustnära område väster om Trelleborgs hamn. Att fyra etablerade aktörer nu samverkar i samma kvarter stärker både genomförandekraften och möjligheten att skapa en blandad, tålig och attraktiv stadsdel med tydlig lokal förankring. Planprogrammet för Västra Sjöstaden omfattar cirka 1 800 bostäder, två förskolor och plats för både handel och service. Första etappen Väst innehåller cirka 700 bostäder, en förskola, vårdboende, ett mobilitetshus och kommersiell service.

– Att HSB väljer att investera här är ett styrkebesked. Det visar att vår gemensamma riktning och vårt sätt att arbeta tillsammans skapar trygghet och framtidstro. Med flera aktörer i kvarteret får vi både bredd och stabilitet, säger Patrik Lindström, fastighetschef i Doxa projektutveckling och vd i Doxa Granitor Holding.

HSB blir nu en del av ett etablerat samarbete där olika kompetenser samverkar med målet att skapa en hållbar stadsdel som växer steg för steg, i takt med platsens behov och möjligheter.

– Vi ser fram emot att bli en del av det här samarbetet. Västra Sjöstaden har en tydlig idé om helhet och långsiktighet, och vi vill bidra med vår kompetens i att skapa hållbara boendemiljöer där människor trivs över tid, säger Michael Carlsson, vd för HSB Malmö.