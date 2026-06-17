HSB köper 87 lägenheter i Årsta

HSB Stockholm har förvärvat fyra fastigheter i Årsta med totalt 87 lägenheter. Säljare är Trångsunds Fastighetsförvaltning AB.

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– Det känns givetvis tillfredsställande, både att genomföra ett förvärv igen och att vårt hyresbestånd växer med fina, välskötta fastigheter i ett attraktivt läge nära spårbunden trafik. Det stärker vårt bosparerbjudande, säger Anders Joachimsson, affärsområdeschef HSB Stockholm.

Förvärvet i Årsta är en del av HSB Stockholms målsättning att tillföra 1 500 fler bostäder till organisationens bosparande medlemmar till år 2030, samt att koncentrera ägandet till effektiva förvaltningsenheter. Sedan tidigare äger HSB Stockholm det så kallade EPA-huset på Bränningevägen i Årsta, samt har byggrätter på Årstafältet för cirka 180 lägenheter med väntad byggstart 2028.

– Årsta är spännande. Byggandet av den gula tunnelbanelinjen är i gång och om några år har en ny stadsdel vuxit fram på Årstafältet. Vi ser väldigt positivt på områdets utveckling, säger Anders Joachimsson.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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