HSB förvärvar 6 300 kvm tomtarea i Vellinge

HSB förvärvar två fastigheter i centrala Vellinge om 6 300 kvm tomtarea från Svenska Foder. Förvärvet möjliggör utvecklingen av 70 nya bostäder.

HSB förvärvar mark från Svenska Foder i centrala Vellinge. Det handlar om två fastigheter centralt på orten om 6 300 kvm tomtarea, belägna i hörnet mellan Vellinge allé och Perstorpsgatan.

Förvärvet möjliggör utveckling av cirka 70 nya bostäder. Området ingår i Vellinge kommuns satsning på att utveckla norra centrum.

– Genom det här förvärvet skapar vi förutsättningar för att utveckla bostäder i ett centralt läge där efterfrågan redan är stor från både HSB:s medlemmar och marknaden, säger Michael Carlsson, vd på HSB Malmö.

Anläggningen är idag placerad i tätorten med mindre gynnsamma transportförutsättningar. Planen är att successivt omlokalisera till en mer ändamålsenlig plats inom kommunen, enligt pressmeddelandet.

Svenska Foder har bedrivit spannmålsmottagning på platsen sedan slutet av 1980-talet. Verksamheten kommer att fortsätta under en övergångsperiod i samband med detaljplanearbetet.

– Vår ambition är att utveckla bostäder med låg klimatpåverkan och med stor omtanke om både omgivningen och de människor som ska bo här. Projektet ska hålla hög kvalitet både gestaltningsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Marcus Altengård, affärsområdeschef på HSB ProjektPartner.

Detaljplanearbetet sker i dialog med Vellinge kommun.