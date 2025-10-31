HSB byggstartar 109 bostäder i Limhamn

Peab har fått uppdraget att bygga 109 bostäder i Limhamn i Malmö. Beställare är HSB Projekt i Malmö AB och kontraktssumman uppgår till 254 miljoner svenska kronor.

Annons

Peab ska bygga HSB Brf Krita på Limhamn som omfattar 109 bostäder. Projektet består av källare och garage under mark samt byggnation av fem huskroppar för bostäderna. Fasader byggs i skiffer med indragna penthouselägenheter och större terrasser på de översta våningarna.

Projektet präglas av hållbarhetstänk och bostäderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de uppfyller höga krav på energieffektivitet, god inomhusmiljö och miljöanpassade materialval.

– Vi är stolta över att få förtroendet från HSB att bygga detta moderna och klimatsmarta kvarter i Limhamn. Som ett lokalt byggföretag med stark förankring i regionen känns det extra meningsfullt att bidra till utvecklingen av ett område där många av våra medarbetare själva bor och verkar, säger Peter Lindstedt, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Arbetet startar i dagarna och beräknas vara färdigställt hösten 2028.

Kontraktet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2025.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Tusentals bostäder i vågskålen för Boden

Stegras utveckling avgörande. 200 bostäder har precis färdigställts eller är snart klara. I olika stadier av planprocess finns ytterligare 2.300 lägenheter.

Prologis vill växa inom datacenter

FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa.  Efterfrågeutvecklingen för logistikytor.  Synen på Sverige. Framtida tillväxtområden.

Hon blir ny koncernchef i Obos

”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

”En mästare” – så minns branschen Erik

”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.

Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab samt storägare och tidigare vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Ur arkivet: Strykpojken har blivit en förebild

Utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

Erik Paulssons 11 budord

Balder planerar försäljning av helt bolag

Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.

Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter

Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.

Stenhus säljer vakans för 148 mkr

Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.

Video: Säpo – fastigheter och säkerheten

Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?

Storebrand gör stort köp i Danmark

Totalt förvärvas 441 lägenheter.

Homan Tehrani: ”Därför förvärvar vi United Spaces”

Väljer att behålla båda varumärkena. ”Sättet att hyra sitt kontor ändras i grunden”.

Castellum fortsätter med coworking – Ioffice nobbar

Castellum säljer blödande United Spaces

Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull

Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.

Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.

 Tillbaka till förstasidan