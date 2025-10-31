HSB byggstartar 109 bostäder i Limhamn

Peab har fått uppdraget att bygga 109 bostäder i Limhamn i Malmö. Beställare är HSB Projekt i Malmö AB och kontraktssumman uppgår till 254 miljoner svenska kronor.

Peab ska bygga HSB Brf Krita på Limhamn som omfattar 109 bostäder. Projektet består av källare och garage under mark samt byggnation av fem huskroppar för bostäderna. Fasader byggs i skiffer med indragna penthouselägenheter och större terrasser på de översta våningarna.

Projektet präglas av hållbarhetstänk och bostäderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de uppfyller höga krav på energieffektivitet, god inomhusmiljö och miljöanpassade materialval.

– Vi är stolta över att få förtroendet från HSB att bygga detta moderna och klimatsmarta kvarter i Limhamn. Som ett lokalt byggföretag med stark förankring i regionen känns det extra meningsfullt att bidra till utvecklingen av ett område där många av våra medarbetare själva bor och verkar, säger Peter Lindstedt, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Arbetet startar i dagarna och beräknas vara färdigställt hösten 2028.

Kontraktet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2025.