Foto: Hans Lindqvist.

House Be hyr 2 500 kvm i historiskt bankhus

En av Sundsvalls mest välkända byggnader står inför ett nytt kapitel. House Be etablerar nu en av Norrlands största coworkinganläggningar på 2 500 kvm. Fastighetsägare av det gamla bankhuset är Vängåvan Fastigheter.

New Property har varit rådgivare till fastighetsägaren.

Därmed är ytterligare en uthyrning klar. FV berättade nyligen att Melody Club hyrt 500 kvm.

Vängåvan Fastigheter äger bankpalatset eller Nordeahuset som det också kallas, eller med fastighetsbeteckning Pan 5. Byggnaden har tre våningar samt källare med en yta om närmare 5 500 kvm.

Fastigheten, som uppfördes 1886 för Sundsvalls Enskilda Bank, har i över 130 år varit en symbol för stadens handel, entreprenörskap och framtidstro. Nu ska huset återigen fyllas med verksamhet och människor – denna gång med fokus på moderna arbetssätt, flexibilitet och nya former av samarbete mellan företag och individer. Bakom satsningen står House Be, som vill skapa ett nytt nav för Sundsvalls näringsliv.

House Be etablerar en av Norrlands största coworkinganläggningar på cirka 2 500 kvadratmeter, medan Melody Club flyttar in på omkring 500 kvadratmeter med restaurang, upplevelser, karaoke och sociala miljöer.

Tillsammans skapar aktörerna en levande mötesplats där människor inte bara arbetar – utan också möts, utvecklar idéer, bygger relationer och tar del av stadens puls.

House Be har etablerat sig som en ledande coworkingaktör i norra Sverige med konceptet Work. Play. Be. – en filosofi som bygger på att arbetslivet blir bättre när det kombineras med gemenskap, nätverkande och livskvalitet.

Satsningen speglar en tydlig utveckling där efterfrågan på flexibla arbetsplatser, sociala mötesplatser och upplevelsebaserade miljöer fortsätter att växa. Samtidigt bidrar etableringen till att stärka Sundsvalls stadskärna genom att skapa nya flöden av människor, fler mötesplatser och ökad aktivitet i centrum.

Den karaktäristiska fastigheten har under generationer varit en självklar del av Sundsvalls identitet. Nu får byggnaden nytt liv som en plats där entreprenörer, företag, besökare och Sundsvallsbor möts under samma tak.

– Vi tror på kraften i möten. När människor träffas uppstår idéer, affärer, innovation och utveckling. Det är precis den typen av miljö vi vill skapa här, säger Olof Pargament, House Be.

Etableringen är ytterligare ett steg i utvecklingen av Sundsvalls centrum och stärker stadens attraktivitet för företag, talanger och framtida investeringar.

– Framtidens stadskärna handlar om människor. Det handlar om att skapa platser där arbete, möten, kultur, mat och upplevelser samverkar. När vi utvecklar fastigheter handlar det inte bara om kvadratmeter – det handlar om att skapa miljöer som bidrar till en mer levande, attraktiv och hållbar stad, säger Sofia Petzelius, New Property.

