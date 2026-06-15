Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.
Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden. ✓ Fängelseboomen. ✓ Nedläggning av förskolor. ✓ Orterna som växer. ✓ Personporträtt. ✓ Topplistor och mycket mer.
Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Agerar efter granskning i Aftonbladet.
Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”
FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
”Vi byggde något som inte fanns i Sverige.”
Om möjlig investering på 1,6–1,8 miljarder kronor oroar.
Utökar i Stockholm.
Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.
Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.
FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter. ✓ Värdet av återbruk. ✓ Inte vara ja-sägare. ✓ AI i arkitekturen.
Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.
”Vi har inte riktigt knäckt den frågan hur vi ska hantera det, så att man inte ersätter äpplen med päron”