Bilder på Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs
Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs. Foto: Fastighetsvärlden. Porträtt: Pressbild

Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”

✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.

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Idag kl. 11:01

Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

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Agerar efter granskning i Aftonbladet.

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Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

Niam lanserar nytt forum för unga talanger

”Det finns många unga som har fantastiska idéer som av olika anledningar inte når fram.”

Adidas gör comeback mitt i Stockholm

FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.
Helio, GT30, Afa Fastigheter.

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Om möjlig investering på 1,6–1,8 miljarder kronor oroar.

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Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.

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Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.

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FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter.  Värdet av återbruk.  Inte vara ja-sägare.  AI i arkitekturen.

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