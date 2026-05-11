Hotelintel värvar från Host – storsatsar i Sverige

Hotelintel värvar tungviktare från Host. Bolaget storsatsar nu i Sverige genom att Frederik Lindvik kliver in som ny partner och head of asset management.

Efter sex år som Director of Asset Management på Host Hoteleiendom kliver Frederik Lindvik in som Partner i Hotelintel – ett rådgivningsbolag verksamt i Norden och Benelux, med huvudkontor i Oslo och ett kontor i Bryssel.

Hos det norska fastighetsbolaget Host Hoteleiendom (en del av Flying Elephant-gruppen) har Lindvik ansvarat för elva hotellfastigheter i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige var han specifikt ansvarig för asset management av prestigefyllda Hôtel Reisen – The Unbound Collection by Hyatt i Stockholm.

Hotelintel har sedan tidigare en stark meritlista och har bland annat utfört rådgivningsuppdrag i Norden åt den Stockholmsbaserade hotellfastighetsjätten Pandox. Nyligen har bolaget även haft förvaltningsansvar för hotellverksamheten på Hotel Maria (numera Waldorf Astoria) i Helsingfors, Finland. För att bygga vidare på dessa befintliga tjänster inom hotellförvaltning kommer Lindvik nu att fokusera på att vidareutveckla erbjudandet mot fastighetsägare i Sverige och Norge.

Han förstärker ett team som idag består av Reinier van der Veeken och Even Frydenberg.

Hotelintel är för närvarande engagerat i flera stora hotellfastighetsprojekt i Sverige.