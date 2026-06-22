Liia Nõu: ”Hoppas på politiska signaler som stärker investeringar”

Liia Nõu, vd på Pandox, hoppas att det kommer politiska signaler som stärker investeringar, företagande och turism. Pandox medverkar i expertpanelen på Lindgårdens scen den 24 juni klockan 14:40.

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Vilka politiska besked eller signaler hoppas ni få under Almedalen – något som kan gynna turistnäringen?

– Som hotellfastighetsägare hoppas vi på politiska signaler som stärker investeringar, företagande och turism i Sverige. Besöksnäringen skapar jobb, och ju mer attraktivt Sverige är som destination, desto mer investeras det i hotell och destinationer. Vi ser också gärna harmoniserade regelverk kring energieffektivitet och energiklassificeringar. Det bidrar till mer energieffektiva fastigheter och lägre kostnader, vilket stärker besöksnäringens konkurrenskraft.

Ni äger en allt större andel fastigheter utomlands. Hur intressant är Sverige för er långsiktigt?

– Omkring en femtedel av vårt fastighetsvärde finns här, och även om vi har vuxit i Europa fortsätter Sverige att vara en viktig del av vårt DNA. Vi investerar löpande i vårt svenska hotellbestånd och har nyligen avslutat en stor uppgradering av Quality Hotel Luleå och har stora pågående projekt på Hilton Slussen och Scandic St: Jörgen i Malmö. Vi har också de senaste två åren förvärvat Elite Frost i Kiruna och Scandic GO St Eriksgatan.

Ni äger ingen hotellfastighet på Gotland, hur har du löst boendefrågan?

– Jag är dessvärre inte på plats i år, men mina kollegor har hittat olika kreativa lösningar för boendet.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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