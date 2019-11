C&W: Hongkong i topp över dyraste butikslägena i världen

Cushman & Wakefield’s årliga rapport om handel, Main Streets Across the World 2019, presenteras under retailmässan Mapic i Cannes 13-15 november.

Rapporten visar att de högsta butikshyrorna för andra året i rad identifierats i Hongkong med 25.965 euro/kvm. För Sveriges del ligger Biblioteksgatan i Stockholm fortfarande i topp med 1.989 euro/kvm. Alltså är butikshyran i bästa läge i Hongkong 13 gånger högre än motsvarande i Stockholm.