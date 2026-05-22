Hon blir ny CFO på Klövern

Frida Göransson har utsetts till ny CFO på Klövern. Hon tillträder rollen 1 juni 2026.

Frida Göransson har över 20 års erfarenhet från revision, ekonomi och styrning, varav de senaste tio åren i seniora befattningar inom fastighetssektorn.

Frida Göransson.
Frida Göransson.

På Klövern har Frida Göransson haft ledande roller inom ekonomi och styrning sedan början av 2025. Dessförinnan hade hon tjänsten CFO på Qarlbo Property AB.

Rollen som CFO på Klövern omfattar ansvar över bolagets redovisning, rapportering, controlling och ekonomistyrning, vilket innebär att Frida Göransson tar plats i företagets ledningsgrupp.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

