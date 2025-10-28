Homan Tehrani: ”Därför förvärvar vi United Spaces”

Ioffice förvärvar United Spaces. Det gör Ioffice-koncernen till störst i Sverige på kontorshotell och coworking. Båda varumärkena kommer att leva parallellt med varandra och tillsammans skapa ökad lönsamhet. – Vi upplever både en konsolidering och ett paradigmskifte i coworking-branschen, fastighetsägarna behöver förstå detta för att hänga med, säger Homan Tehrani, grundare och vd för Ioffice.

Kontorshotell- och coworkingkedjan Ioffice startade upp 2007 och har sedan dess växt till att bli en av Sveriges största i branschen. Idag har de nio anläggningar i Stockholm och en i Göteborg med totalt 35.000 kvm kontorsyta. Igår berättade FV att Ioffice köper den tidigare konkurrenten United Spaces från Castellum.

– Ioffice har under åren gjort sin resa helt baserad på organisk tillväxt och utan riskkapital. Det är här som både människor och företag växer. Resan fortsätter, men nu tar vi även med United Spaces, säger Homan Tehrani.

United Spaces bildades 1999 och är ett av Sveriges äldsta bolag inom kontorshotell och har fram tills nu ägts av fastighetsbolaget Castellum. United Spaces har idag 10 anläggningar i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Köpet av United Spaces gör Ioffice till Sveriges största koncern inom branschen med totalt 67.500 kvm kontorsyta. Att Ioffice köper upp en konkurrent ser de som en naturlig del i branschens utveckling.

– Vår bransch mognar och utvecklas. En stor del i den processen är konsolidering. Det är vägen fram för en ökad lönsamhet som gynnar såväl oss och fastighetsägarna som våra kunder.

Både Ioffice och United Spaces kommer att leva kvar som självständiga varumärken. Det finns heller inga planer på att minska antalet anläggningar. Ambitionen är i stället att öka så de blir fler och där ser Ioffice att konsolidering i branschen är en viktig del.

– Vårt nästa steg är att få fastighetsägarna att förstå att det finns en mycket stor efterfrågan på att hyra kontor i det koncept som vi erbjuder och att de därmed borde anpassa sina avtal och förutsättningar efter vår verksamhet.

– Vår bransch konsolideras samtidigt som det traditionella sättet att hyra sitt kontor ändras i grunden. Det är i det skeende som vårt förvärv av United Spaces ska speglas, säger Homan Tehrani.