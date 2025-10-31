Hökerum köper fastighet i Borås av Peab

Peab Bostad har tecknat avtal om försäljning av 81 hyresrätter i projektet Sergeanten i Regementsstaden, Borås, till Hökerum Fastigheter.

Regementsstaden i Borås

Med avstamp i en unik historisk miljö byggs en ny stadsdel belägen strax utanför Borås centrum. Projektet, som utvecklas av Peab Bostad, omfattar totalt 1.000–1.200 bostäder på sikt. I dagsläget är cirka 500 bostäder färdigställda och inflyttade i stadsdelen.

Visa faktaruta

– Det känns mycket positivt att vi nu kan sälja ytterligare ett projekt i området till en långsiktig aktör med stark lokal förankring. Lokal närvaro skapar ofta goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart förvaltarskap, säger Therese Lundh, Affärschef Peab Bostad.

Peab Bostad har varit aktiv i utvecklingen av Regementsstaden sedan markförvärvet 2012 och området växer successivt fram till en levande stadsdel med totalt 1 000–1 200 bostäder. Nästa detaljplan (den andra av planerade fyra) pågår och förväntas gå upp på samråd under 2026.

I takt med att området växer fortsätter även Hökerum Fastigheter att utöka sitt bestånd i Borås. Efter det tidigare förvärvet av Kasernen 1 har bolaget nu även förvärvat Sergeanten. De båda fastigheterna bildar tillsammans ett kvarter och delar innergård så det var ett naturligt steg i bolagets etablering i området.

– Vi har ett strategiskt mål att växa i Borås. Förvärvet av Sergeanten är därför en viktig pusselbit i vår långsiktiga satsning. Med Sergeanten inräknat förvaltar vi nu totalt 1.380 bostäder, varav 230 i Borås, säger Viktor Ståhl, VD för Hökerum Fastigheter. Tillträdet sker den 31 oktober.

Foto: Peab
