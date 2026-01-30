Hökerum bygger 159 bostäder nära Liseberg

På Mölndalsvägen 45 i Göteborg utvecklas Brygghuset av Hökerum Bygg. Det är ett nytt bostadsprojekt som tillför 159 hyresrätter. Namnet Brygghuset inspireras av bryggeriet Lyckholms som låg på andra sidan Mölndalsån. På plan nio skapas en generös takterrass.

Bygglovet har vunnit laga kraft och byggstart planeras till sommaren 2026 och huset beräknas stå färdigt runt julen 2027. Brygghuset riktar sig främst till studenter, unga yrkesverksamma och andra som söker ett bekvämt, lättskött boende med närhet till stadens puls.

Lägenheterna är cirka 32 kvadratmeter stora och utformade med fokus på funktion, kvalitet och goda ljusförhållanden. Projektet präglas av smarta planlösningar och gemensamma ytor som bidrar till ett socialt och levande boende.

Läget utmed Mölndalsvägen erbjuder mycket goda kommunikationer. Spårvagnshållplatsen Göteborg Almedal ligger direkt mittemot entrén och ger snabb access till Korsvägen, Avenyn och övriga centrala delar av staden. För bilpendlare nås E6 inom några minuter, och till Chalmers tekniska högskola är det cirka 1,5 kilometer.

I närområdet finns välkända destinationer som Liseberg, World of Volvo och ett brett utbud av restauranger, service, gym och dagligvaruhandel.

Brygghuset rymmer även lokaler i entréplan, där ambitionen är att etablera minst en restaurang.

På plan nio, skapas en generös takterrass med utsikt mot Liseberg – en gemensam plats för samvaro, rekreation och möten mellan grannar.