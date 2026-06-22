Höjdpunkter i Almedalen 2026

Heta ämnen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn i Almedalen i år är energi och elektrifiering, klimat och hållbarhet, säkerhet och resiliens, ekonomisk omställning samt digitalisering och AI. FV tipsar om höjdpunkterna dag för dag.

Tisdag 23 juni

07.30–08.30

Mitt i valrörelsen: partiledarna om frågorna som präglar valet

Plats: Strandv. 6

Arrangör: TV4.

Medv: Ebba Busch, KD; Simona Mohamsson, L

08.00–08.45

Bostadsboken – innovativ digitalisering av samhälls­byggnadsprocessen

Plats: Donners Plats 1, Donnerska huset

Arrangör: Region Gotland

Medv: Richard Löwenborg, Region Gotland; Lise Langseth, Region Gotland m.fl.

08.00

Lågkonjunktur, omvärldsoro och klimatomställning – vad är utmaningen för fastighetsmarknaden?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Alexandra Stråberg, chefekonom Länsförsäkringar; Henrik Johansson, vd Grant Thornton; Mikael Åslund, vd JM

Samtalsledare: Gustav Källén, vd, Svefa

09.00–09.15

Du sköna nya värld?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Christina Nyman, chefs­ekonom Handelsbanken

09.00 När marken inte längre kan skyddas – vem ansvarar för reträtten?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Stf generaldirektör Yvonne Svensson, Boverket RISE Region Gotland; Helena Dalhamn, affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling Svefa

09.00–09.45

Vi bygger i blindo

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Byggherrarna, Byggföretagen

Medv: Mikael Sjölund, Coreco; Sofia Hansdotter, Byggherrarna; Lars Redtzer, Byggföretagen; Magnus Nilsson, NCC

09.15–09.30

Fastighetsbranschen och brottets imperium

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: FV. Medv: Jörgen Holmlund, säkerhets­expert

09.30-09.45

AI och marknaden

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Patrick Joyce, chefsekonom Almega

09.45–10.00

Energikrisen, sviktande kraftnät, elekrifiering och kriget

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Lena Kling, avdelningschef Energimyndigheten

10.00–10.15

Är botten nådd?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Amanda Sundström, ränte- och valutastrateg SEB

10.00–10.45

Törstig är du, törstig är jag – vatten, en brinnande fråga

Plats: Specksrum 5, Sweco gård

Arrangör: Sweco

Medv: Elin Jansson, Sweco

10.00–11.00

Kan Sverige bygga robust infrastruktur snabbt nog?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Forsen

Medv: Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket; Alexandra Laurén, Specialfastigheter; Palle Lundberg, SKR; Patrick Guné, Trafikverket; Anders Bratt­wall, Forsen

10.15–10.30

Klimatkrasch?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Christian Sandström, docent och kolumnist Affärsvärlden

10.30–10.45

Demografikrasch – men inte för ekonomin

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Anna Persson, vd och

partner Juni Strategi

10.45–11.00

Nya tider: Anpassning, prioritering och långsiktighet

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Joel Grauman, Länsförsäkr.

11.00–11.25

Expertpanelen: Vad händer nu?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Thomas Persson, JLL Sverige; Lovisa Hagelberg, Global Work Solutions CBRE; Martin Kron, Vasakronan; PG Sabel, Stena Fastigheter

11.00–11.45

Från protest till projekt – opinion inom stads­utveckling

Plats: Klockgränd 4

Arrangör: Strategisk Arkitektur

Medv: Stefan Ränk, Einar Mattsson; Joanna Berg, Nrep; Johanna Munck af Rosenschöld, Strategisk Arkitektur, m.fl.

11.00–11.45

Blandstäder, mer än bara goda viljan

Plats: Lilla torggränd 3, Gutekällarens takterrass

Arrangör: K2 Arkitekter

11.00 Riva, bygga om eller utveckla vidare – hur fattar vi rätt beslut i utsatta områden?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Håkan Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta; Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia; Karin Stenmar, hållbarhetschef SBAB; Petter Swanborg, seniorrådgivare Svefa

Moderator: Karin Barck-Holst, seniorrådgivare Svefa

11.10–12.00

EU:s bostadsplan – hur ska/kan/bör Sverige hantera den?

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: Bostadspolitik.se

Medv: Martin Lindvall, Fastighetsägarna; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Per Spolander, Sveriges Allmännytta; Louis Landeman, Danske Bank m.fl.

12.00–12.30

Kristdemokraternas parti­ledare Ebba Busch håller tal

Plats: Almedalens scen

12.30 Samhällsplanering i ett nytt säkerhets- och beredskapsläge

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Ludwig Lindkvist, vd Beckholmsvarvet SRYAB; Susanna Stenfelt, Svefa

13.00–13.15

Regeringen – hushållen, fastigheterna och konjunkturen

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Johan Davidson, stats­sekreterare hos bostadsministern

13.00–14.00

Höga trähus – hållbar arkitektur i tät innerstads­miljö är möjlig

Plats: Hamnplan, plats 212, Strandgatan-Kaserngatan

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Medv: Josef Eder, arkitekt General Architecture

13.00–13.45

Solceller, batterier och träbyggnader – klarar brandskyddet energiomställningen?

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum

Arrangör: Brandskyddsföreningen

Medv: Mats Björs, Brandskyddsföreningen; Sofia Hansdotter, Byggherrarna; Helena Lindahl, Svensk Försäkring, m.fl.

13.15–13.30

Ödesval för bostäder?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Stig-Björn Ljunggren, Sydöstran, Svante Jonsson, Tango

13.45–14.20

Fastighetssektorns roll om eller när fienden kommer

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: Bostadspolitik.se, Einar Mattsson, Heimstaden, m.fl.

Medv: Cecilia Ljungberg, Boverket; Marie Öhrström, Fastighetsägarna; Martin Eliasson (S), Byggnadsnämnden Solna; Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta

14.00–14.15

MP: Trä, återbruk och en social bostadsförsörjning

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Amanda Palmstierna,

bostadspolitisk talesperson MP

14.00–14.45

Hur bygger vi bort brottsligheten och otryggheten?

Plats: Högskolan Gotland, E-huset, Sal E30

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Medv: Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige; Jonas Trolle, Brottsförebyggande rådet; Annica Carlsson, Equator

14.00–14.45

Kan skattepolitiken bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden?

Plats: Donnersg. 1, Kårhuset Rindi

Arrangör: Byggmaterialhandlarna

Medv: Monica Björk, Byggmaterialhandlarna; Robert Boije, SBAB m.fl.

14.00–14.45

Rosengård lyfter med nytt arbets­sätt

Plats: Norra Kyrkogata 2, Församlingshuset Domkyrkan

Arrangör: MKB Fastighet

Medv: Emma Cedermarker Belec, MKB Fastighet; Peter Esaiasson, Göteborgs universitet; Jacob Sohlberg, Göteborgs universitet

14.00–15.00

Nya arbetssätt som accelererar bostadsutvecklingen

Plats: Rostockergränd 4

Arrangör: Skanska

Medv: Sara Gorton, Skanska; Gert Wingårdh; Larry Söder (KD); Johan Zachrisson, Fabege m.fl.

14.15–14.30

Investeringsmarknaden tinar upp?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Maryrose David, CBRE

14.30–14.45

Bostadsbyggande med ekonomi och hållbarhet i osäkerheten

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Kristina Alvendal, Accelerations­kontoret; Thomas Andersson, Stockholms stad; Erik Lemaitre, K2A Fastigheter; Erik Blohm, Örebro kommun

14.45-15.00

Expertpanelen: Comeback?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Stina Carlson, CFO Sveafastigheter; Hans Wallenstam, vd Wallenstam; Anne-Lie Carlos Jeansson, kommundirektör Kumla

15.00–17.00

Branschmingel

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

15.00–15.20

Från social hållbarhet till mätbara affärsvärden

Plats: Strandgatan 9

Arrangör: Business Arena

Medv: Cecilia Safaee, Hemmaplan; Erik Pelling (S), Uppsala kommun ; Beatrice Amsenius, RISE

15.00–15.25

Fyra år till? Vad vill bostadsministern göra nästa mandatperiod?

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: HSB; Einar Mattsson, Heimstaden, SBSB, Fastighetsägarna, OBOS, Wallenstam, m.fl.

Medv: Andreas Carlson (KD)

15.00–15.45

Så stoppar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn

Plats: Strandgatan 16

Arrangör: Byggherrarna, Trafikverket, Rättvist Byggande

Medv: Sofia Hansdotter, Byggherrarna, Jennie Magnusson, Trafikverket, Håkan Andersson, Riksbyggen m.fl.

15.00–15.45

Framtidens finansminister – vad prioriterar du först?

Plats: Volters gränd 8

Arrangör: Sparbankernas riksförb.

Medv: Panelsamtal med partiernas ekonomisk-politiska talespersoner

16.00–17.00

Motståndskraft ger konkurrenskraft – med gemensam riktning formar vi resilienta städer för framtiden

Plats: Donnersgatan 6

Arrangör: Ramboll Sweden

Medv: Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region; Maria Hammarsten, Atrium Ljungberg, m.fl.

16.30–17.25

Vilken bostadspolitik står partierna för?

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: Bostadspolitik.se, m.fl.

Medv: Lennart Weiss, Bostadspolitik.se; David Josefsson (M), Mikael Eskilandersson (SD); Larry Söder (KD); Amanda Palmstierna (MP); Patrik Karlson (L); Alireza Akhondi (C); Deniz Butros (V)

19.00–19.30

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson håller tal

Plats: Almedalens scen

Onsdag 24 juni

08.00 Svefas Almedalsfrukost: Vilken verklighet ska offentliga och privata fastighetsaktörer planera för när antalet äldre ökar?

Medverkande: Maria Lidström, vd Stenvalvet; Susanne Ramel, founding partner Marge Arkitekter; Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa; Sara Jacobsson, moderator och affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning

09.00-09.20

Ekonomisk Hawaiifotboll för kommuner och regioner

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Emelie Värja, chefsekonom SKR

09.00–09.45

Så blir årets hyresförhandlingar

Plats: Kronstallsgränd 4

Arrangör: Hyresgästföreningen

09.20–09.35

Stop-the-Clock: Men vilka är kraven nu?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Russell Fatkoulin, vd Green Partner

09.30–10.00

Kan Sverige bygga mer i trä, och minska antalet kalhyggen?

Plats: Hamnplan, plats 212

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Medv: Annevi Sjöberg, Plockhugget; Johan Berhin, Plockhugget

09.35–09.50

Beredskap, fastigheter och juridiken

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Tomas Fjordevik, advokat och delägare Foyen; Madeleine Jönsson, advokat och delägare Foyen

09.50–10.05

Kan vi undvika misstagen från 1973?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Rachid Lestaric, Arkitekt Reflex arkitekter

10.00–10.45

Handelskoncepten som skapar värde

Plats: Tage Cervinsgata , Kårhuset Rindi

Arrangör: Nordic Commercial Spaces & Communities, HUI

Medv: Tobias Rönnberg Halvorsen, Alecta Fastigheter; Henriette Johansson, Vasakronan; Thomas Holm, Svenska Handelsfastigheter, m.fl.

10.00–10.50

Varför gör vi det så svårt att bygga?

Plats: Hästgatan 4

Arrangör: Installationsföretagen

Medv: Ulrika Nyström, Riksbyggen; Stefan Attefall, landshövding i Uppsala; Andreas Åström, Installatörsföretagen, m.fl.

10.05–10.25

Bygga vidare: Börsnotering, miljardaffärer, datacenter och tvister

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Ilija Batljan, Investeringschef PPI

10.25–10.40

Förfäras ej du lilla hop

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Johannes Nyberg, vd Skandrenting

10.40–10.50

Regelverk sinkar: Myndighetsfastigheterna måste säkras!

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Cecilia Vestin, vd Kåpan

10.50–11.20

Så löser branschen beredskapen

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Maria Bredberg Pettersson, GD Fortifikationsverket; Olov Holst, nationell samordnare för kriminalvårdens utbyggnad; Cecilia Vestin, vd Kåpan

11.00–11.30

Hur mår den svenska skogsfastighets­marknaden?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa, Fastighetshubben, Set Up, Värderingsdata, Fråga Lou

Medv: Peter Benson, Affärsvärlden

11.00–11.45

Hur får vi fart på byggandet?

Plats: Kronstallgränd 4

Arrangör: Hyresgästföreningen

Medv: Peter Benson, Affärsvärlden

11.00–11.45

Materialåtervinning i bygg­branschen

Plats: Strandvägen, plats 523

Medv: Lovisa Curman, Sortera; Daniel Westlén (L), statssekreterare; Barbro Brattström Grujovic, Skanska, m.fl.

11.00

Den svenska skogsfastighetsmarknaden – hur mår den egentligen?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk; Niklas Lundberg, affärsutvecklingschef Svefa Skog & Lantbruk

11.30–12.00

Tre månader med de nya bolånereglerna

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: K2A, Obos, Riksbyggen, Veidekke, Sveriges allmännytta m.fl.

Medv: Robert Boije, SBAB; Claudia Wörmann, Bostadsrätterna; Niklas Wykman (M), finansmarknads­minister

11.30–12.00

Hur skapar vi goda och kostnadseffektiva boendemiljöer för en åldrande befolkning?

Plats: Hamnplan, plats 212

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi, Föreningen för Byggemenskaper

Medv: John Helmfridsson, Föreningen för byggemenskaper

12.00–12.30

Sverigedemokraternas parti­ledare Jimmie Åkesson håller tal

Plats: Almedalens scen

12.30 Hur påverkar det förändrade säkerhetsläget svensk fastighetsmarknad?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör Folksamgruppen; Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys; Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa; Erik Norrman, affärschef Transaktionsrådgivning Svefa

13.00–13.20

Det sanna värdet?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Peter Benson, ansvarig utgivare Affärsvärlden

13.00–14.00

Kontor, kultur och arkitektur

Plats: S:t Hansgatan 21

Arrangör: Afa Fastigheter m.fl.

Medv: Christian Hörgren, Strategisk Arkitektur; Andreas Broryd, The Works; Erika Wallner, Afa Fastigheter m.fl.

13.00–14.00

Vem tar ansvar för energi­slösande fastigheter?

Plats: Skeppsbron 24g

Arrangör: Eneff, Energieffektiviseringsföreningen, Energicentrum.

Medv: Anna Denell, Vasakronan; Johan Wejdmark, Fastighetsägarna Stockholm; Malin Ljung Eiborn, Rejlers, m.fl.

13.20–13.40

Det ekar tomt

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Hanna Larsson, chef utredning & juridik Sveriges Allmännytta och André Lundberg, Colliers

13.30–14.15

Byggboom, betongbrist och beredskap

Plats: Specksrum 5

Arrangör: Sweco

Medv: Frank Graveus, Sweco; Anna Körlof, Sweco; Carl-Johan Appelberg, Heidelberg Materials Precast Contiga; Tomas Holmgren, NCC; Emilia Hagberg, Specialfastigheter

13.40–14.05

Redo? Krisförmåga när det gäller.

Ett samtal initierat av Aspia i samarbete med Fastighetsvärlden

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Johan Berggren, stats­sekreterare Försvarsdepartementet; Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter; Per Bohlin, affärsområdeschef Specialfastigheter; Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter; Daniel Holmkvist, executive director CBRE

14.00–14.45

Bakom murarna och mitt i samhällsutvecklingen?

Plats: Strandvägen, plats 512

Arrangör: Kriminalvården

Medv: Malin Lövström, Kriminalvården m.fl.

14.00–14.45

Hur moderniserar vi bostads­politiken?

Plats: Mellangatan 9, Donners event

Arrangör: Byggnads

Medv: Kim Söderström, Byggnads; Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta; Patrik Karlson (L); Joakim Järrebring (S)

14.05–14.25

Är den tillbaka? Inflation, ränta, tillväxt

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Annika Winsth, chefs­ekonom Nordea

14.25–14.40

Heta stolen: Att satsa sig ur krisen

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Petter Stordalen, ägare Strawberry

14.40–15.00

Expertpanelen: Vad händer nu?

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

Medv: Petter Stordalen, ägare Strawberry; Thomas Holm, vd Svenska Handelsfastigheter; Bengt Kjell, styrelseordförande och grundare Hagabacken; Caroline Tivéus, hållbarhetschef Pandox

15.00–17.00

Branschmingel

Plats: Värdshuset Lindgården

Arrangör: Fastighetsvärlden

15.00–16.00

Att bygga om bostadshus med liten miljöpåverkan

Plats: Hamnplan, plats 212

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Medv: Maria Block, Blockark; Nils Söderlund, Nils Söderlund AB

15.15–16.00

Bostadsmarknaden – broms eller potential för tillväxt?

Plats: Volters gränd 8

Arrangör: Swedbank, Sparbankerna

Medv: Johanna Frelin, Riks­byggen; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Arturo Arques, Swedbank och Sparbankerna; David Josefsson (M); Markus Kallifatides (S) m.fl.

15.30–16.20

Småhusets roll i framtidens bostads­försörjning

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: Bostadspolitik.se, Heba, Heimstaden, Einar Mattsson, m.fl.

Medv: Mona Kjellberg, Juni Strategi; Malin Svensson, Obos; Linda Hasselvik, SBAB, m.fl

16.00–16.50

Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan – vad krävs nu?

Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum

Arrangör: Social Venture Network Sweden, Plant

Medv: Anna Denell, Vasakronan; Sara Gorton, Skanska; Maria Perzon, Castellum; Pelle Tunell, Plant, m.fl.

17.00–17.50

Hyresmarknaden i förändring – hur påverkar det segregationen?

Plats: Cramérgatan 3, Campus Gotland

Arrangör: Nationella forsknings­programmet om segregation, Vetenskapsrådet

Medv: Ida Borg, Stockholms universitet; Ana Tramosljanin, Stockholms universitet

19.00–19.30

Centerpartiets partiledare ­Elisabeth Thand Ringqvist

håller tal

Plats: Almedalens scen

Torsdag 25 juni

08.00–08.45

Hur ska storstäderna bygga mer och hållbart?

Plats: Mellangatan 9

Arrangör: GS-facket

Medv: Bostadsfrukost med politiker från riksnivå och lokal nivå

08.00

Svefas Almedalsfrukost: Klimatrisk, ansvar och fastighetsvärden –

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Mattias Fritz, vd Zurich Nordic; Johanna Fager, hållbarhetschef Swedbank; Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten; Emma Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Jordbruk Svefa Skog & Lantbruk; Frida Olofsson, hållbarhetsutvecklare Svefa

08.30–09.30

Nyckeln till fler bostäder

Plats: Tunnbindaregatan 9

Arrangör: Bonava Sverige

Medv: Björn Bergman, Bonava Sverige; Kim Hultén, Sigtuna Stadsängar/Bonava; Elin Boström, Sigtunahem; Susanne Bäckström; Vasakronan; Daniel Engberg, Stora Ursvik

08.30–09.30

Branschupprop för att nå Paris­avtalet

Plats: Fartyg Teaterskeppet, Hållbarhetsarenan

Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Adda, Smart Build Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.

Medv: Olga Kordas, Viable Cities; Jennifer Cronborn, LFM30; Karolina Brick, Hemsö; Caroline Jacobsson, Swegon; Johan Wibrand, Swegon; Erik Lemaitre, K2A m.fl.

09.00–09.45

Hur bygger vi livskvalitet i framtidens äldreboenden?

Plats: Klockgränd 4

Arrangör: Hemsö

Medv: Micael Dahlén, Handelshögskolan; Åsa Nordell, Hemsö; Dan Hovskär (KD)

09.00–10.00

Skatteregler – hur främjas åter­bruk i fastighetsbranschen?

Plats: Strandgatan 11

Arrangör: EY

Medv: Maya Lundin, EY; Linnea Jacobsen, EY; Cecilia Eisen, Skandia Fastigheter; Ulrika Hansson, Fastighetsägarna; Mia Häggström, Fabege; Ida Ekeroth Clausson, Skatte­utskottet

09.30–10.30

Den oändliga byggnaden – hur vi kan designa för en hållbar framtid?

Plats: Hamnplan, plats. 212

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Medv: Jouri Kanters, Lunds Tekniska Högskola

09.30–10.30

Offentliga aktörer visar vägen med hållbara byggmaterial

Plats: Strandgatan 22

Arrangör: Specialfastigheter

Medv: Alexandra Laurén, Special­fastigheter; Emilia Hagberg, Specialfastigheter; Veronica Koutny Sochman, Byggmaterialindustrierna; Karin Comstedt Webb, Heidelberg Materials Betong; Sara Löfgren, Skanska; Anna Forsberg, NCC: Mattias Lindström, PEAB

09.30–10.30

Vilka politiska beslut krävs för att nå ett hållbart byggande?

Plats: Fartyg Teaterskeppet, Stora matsalen

Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Smart Built Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.

Medv: Karolina Brick, Hemsö; Sofie Funning, SH Bygg; Johan Almesjö, vd HBV, m.fl.

09.30–10.30

Vad krävs för att lyckas bygga världsledande life science-kluster?

Plats: Strandgatan 20, Volare Vinbar

Arrangör: Roche, BMS, Takeda

Medv: Lina Hultqvist, Roche; Jessica Lundström, BMS, m.fl.

09.45–10.30

Vad är bostadspolitikens verkliga problem?

Plats: Cramérgata, B-huset, Campus Gotland, rum B25/27

Arrangör: Uppsala universitet, LF forskningsstiftelse, KTH m.fl.

Medv: Nils Hertting, Uppsala universitet; Herman Donner, KTH

09.45–12.00

Kan Sverige leda Europas fastighetsomställning?

Plats: Ryska gränd 9

Arrangör: PropTech Sweden

Medv: Roger Tofft, PropTech Sweden; Thomas Erséus, AMF Fastigheter; Alexandra Stråberg, Länsförsäkringar; Anna Denell, Vasakronan; Sebastian Rudenstam, Beleco

11.00–11.45

Cirkulärt värdeskapande

Plats: Specksrum 5

Arrangör: Sweco, Tarkett

Medv: Elise Grosse, Sweco; Susanna Lind, Ragn-Sells Recycling Sverige; Maria Perzon, Castellum; Johan Löfstrand, Sveriges Allmännytta; Mia Häggström, Fabege m.fl.

11.00

Krävs det lagstiftning för att skapa samverkan för tryggare och mer attraktiva områden?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna GFR; Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör Helsingborg; Joakim Johansson, affärschef Juridik Svefa

12.00–12.30

Miljöpartiets språkrör

Daniel Helldén håller tal

Plats: Almedalens scen

12.30

Hur mår den svenska jordbruksmarknaden – och var ska samhället växa?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Emma Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Svefa Skog & Lantbruk; Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk

13.30–14.10

Behöver synen på investeringar förändras?

Plats: Strandvägen 3, plats 531,

Arrangör: Techarena

Medv: Kristina Alvendal, Sveriges Accelerationskontor, Magnus Berglund, Capman; Maria Tunberg, RISE‚ Thomas Erséus, AMF Fastigheter m.fl.

14.00–15.00

Kan Stockholm slå Köpenhamn och Oslo?

Plats: Rostockergränd 3

Arrangör: Fabege

Medv: Bent Oustad, Fabege; Petter Stordalen, Strawberry; Liselott Stenfeldt, Gehl People; Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region

14.00

Samhällsomvandlingen i norr – vad blir verklighet och vad blir kvar på ritbordet?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Susanne Olofsson, vd, Norrlandsfonden Bostadsfinansiering; Magnus Åkerlund, kommunchef Bodens kommun; Mia Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Infrastruktur Svefa; Sara Jacobsson, moderator, affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning

15.30–16.10

Samma regler, olika spelplaner – tre olika hyresmarknader

Plats: Strandvägen 4.1

Arrangör: Dagens industri, Sveriges Allmännytta

Medv: Cathrine Holgersson, Sveriges Allmännytta; Christian Kylin, HFAB; Anna Mellström, Botkyrkabyggen; Fredrik Törnqvist, Stångåstaden

15.30–16.30

Hur skapar vi en socialt hållbar byggbransch?

Plats: Fartyg Teaterskeppet, Stora matsalen

Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Smart Built Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.

Medv: Lennart Weiss, BR Advisory; Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst; Anders Hinn, Byggcheferna; Klas Björéus, Adda, m.fl.

19.00-19.30

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson håller tal

Plats: Almedalens scen

Fredag 26 juni

09.00–14.00

Kulturmiljöerna med fokus på varsam renovering och kulturarv

Plats: Strandgatan 9A, Burmeisterska huset, Kulturmiljöerna

Arrangör: Region Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland

09.00 Svefas Almedalsfrukost: Vilka blev årets snackisar och trender i Almedalen?

Plats: Adelsgatan 25

Arrangör: Svefa

Medv: Sverrir Thor, grundare och partner Fråga Lou; Gustav Källén, vd Svefa

12.00–12.30

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller tal

Plats: Almedalens scen

13.00–14.30

Hur går det till när min bostad renoveras?

Plats: Donners Plats 1, Donnerska huset

Arrangör: Gotlandshem

19.00–19.30

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller tal

Plats: Almedalens scen