Höjdpunkter i Almedalen 2026

Heta ämnen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn i Almedalen i år är energi och elektrifiering, klimat och hållbarhet, säkerhet och resiliens, ekonomisk omställning samt digitalisering och AI. FV tipsar om höjdpunkterna dag för dag.
Tisdag 23 juni
07.30–08.30
Mitt i valrörelsen: partiledarna om frågorna som präglar valet
Plats: Strandv. 6
Arrangör: TV4.
Medv: Ebba Busch, KD; Simona Mohamsson, L
08.00–08.45
Bostadsboken – innovativ digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen
Plats: Donners Plats 1, Donnerska huset
Arrangör: Region Gotland
Medv: Richard Löwenborg, Region Gotland; Lise Langseth, Region Gotland m.fl.
08.00
Lågkonjunktur, omvärldsoro och klimatomställning – vad är utmaningen för fastighetsmarknaden?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Alexandra Stråberg, chefekonom Länsförsäkringar; Henrik Johansson, vd Grant Thornton; Mikael Åslund, vd JM
Samtalsledare: Gustav Källén, vd, Svefa
09.00–09.15
Du sköna nya värld?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken
09.00 När marken inte längre kan skyddas – vem ansvarar för reträtten?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Stf generaldirektör Yvonne Svensson, Boverket RISE Region Gotland; Helena Dalhamn, affärsområdeschef Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling Svefa
09.00–09.45
Vi bygger i blindo
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Byggherrarna, Byggföretagen
Medv: Mikael Sjölund, Coreco; Sofia Hansdotter, Byggherrarna; Lars Redtzer, Byggföretagen; Magnus Nilsson, NCC
09.15–09.30
Fastighetsbranschen och brottets imperium
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: FV. Medv: Jörgen Holmlund, säkerhetsexpert
09.30-09.45
AI och marknaden
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Patrick Joyce, chefsekonom Almega
09.45–10.00
Energikrisen, sviktande kraftnät, elekrifiering och kriget
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Lena Kling, avdelningschef Energimyndigheten
10.00–10.15
Är botten nådd?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Amanda Sundström, ränte- och valutastrateg SEB
10.00–10.45
Törstig är du, törstig är jag – vatten, en brinnande fråga
Plats: Specksrum 5, Sweco gård
Arrangör: Sweco
Medv: Elin Jansson, Sweco
10.00–11.00
Kan Sverige bygga robust infrastruktur snabbt nog?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Forsen
Medv: Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket; Alexandra Laurén, Specialfastigheter; Palle Lundberg, SKR; Patrick Guné, Trafikverket; Anders Brattwall, Forsen
10.15–10.30
Klimatkrasch?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Christian Sandström, docent och kolumnist Affärsvärlden
10.30–10.45
Demografikrasch – men inte för ekonomin
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Anna Persson, vd och
partner Juni Strategi
10.45–11.00
Nya tider: Anpassning, prioritering och långsiktighet
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Joel Grauman, Länsförsäkr.
11.00–11.25
Expertpanelen: Vad händer nu?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Thomas Persson, JLL Sverige; Lovisa Hagelberg, Global Work Solutions CBRE; Martin Kron, Vasakronan; PG Sabel, Stena Fastigheter
11.00–11.45
Från protest till projekt – opinion inom stadsutveckling
Plats: Klockgränd 4
Arrangör: Strategisk Arkitektur
Medv: Stefan Ränk, Einar Mattsson; Joanna Berg, Nrep; Johanna Munck af Rosenschöld, Strategisk Arkitektur, m.fl.
11.00–11.45
Blandstäder, mer än bara goda viljan
Plats: Lilla torggränd 3, Gutekällarens takterrass
Arrangör: K2 Arkitekter
11.00 Riva, bygga om eller utveckla vidare – hur fattar vi rätt beslut i utsatta områden?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Håkan Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Allmännytta; Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia; Karin Stenmar, hållbarhetschef SBAB; Petter Swanborg, seniorrådgivare Svefa
Moderator: Karin Barck-Holst, seniorrådgivare Svefa
11.10–12.00
EU:s bostadsplan – hur ska/kan/bör Sverige hantera den?
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: Bostadspolitik.se
Medv: Martin Lindvall, Fastighetsägarna; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Per Spolander, Sveriges Allmännytta; Louis Landeman, Danske Bank m.fl.
12.00–12.30
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch håller tal
Plats: Almedalens scen
12.30 Samhällsplanering i ett nytt säkerhets- och beredskapsläge
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Ludwig Lindkvist, vd Beckholmsvarvet SRYAB; Susanna Stenfelt, Svefa
13.00–13.15
Regeringen – hushållen, fastigheterna och konjunkturen
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsministern
13.00–14.00
Höga trähus – hållbar arkitektur i tät innerstadsmiljö är möjlig
Plats: Hamnplan, plats 212, Strandgatan-Kaserngatan
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Medv: Josef Eder, arkitekt General Architecture
13.00–13.45
Solceller, batterier och träbyggnader – klarar brandskyddet energiomställningen?
Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum
Arrangör: Brandskyddsföreningen
Medv: Mats Björs, Brandskyddsföreningen; Sofia Hansdotter, Byggherrarna; Helena Lindahl, Svensk Försäkring, m.fl.
13.15–13.30
Ödesval för bostäder?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Stig-Björn Ljunggren, Sydöstran, Svante Jonsson, Tango
13.45–14.20
Fastighetssektorns roll om eller när fienden kommer
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: Bostadspolitik.se, Einar Mattsson, Heimstaden, m.fl.
Medv: Cecilia Ljungberg, Boverket; Marie Öhrström, Fastighetsägarna; Martin Eliasson (S), Byggnadsnämnden Solna; Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta
14.00–14.15
MP: Trä, återbruk och en social bostadsförsörjning
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Amanda Palmstierna,
bostadspolitisk talesperson MP
14.00–14.45
Hur bygger vi bort brottsligheten och otryggheten?
Plats: Högskolan Gotland, E-huset, Sal E30
Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
Medv: Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige; Jonas Trolle, Brottsförebyggande rådet; Annica Carlsson, Equator
14.00–14.45
Kan skattepolitiken bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden?
Plats: Donnersg. 1, Kårhuset Rindi
Arrangör: Byggmaterialhandlarna
Medv: Monica Björk, Byggmaterialhandlarna; Robert Boije, SBAB m.fl.
14.00–14.45
Rosengård lyfter med nytt arbetssätt
Plats: Norra Kyrkogata 2, Församlingshuset Domkyrkan
Arrangör: MKB Fastighet
Medv: Emma Cedermarker Belec, MKB Fastighet; Peter Esaiasson, Göteborgs universitet; Jacob Sohlberg, Göteborgs universitet
14.00–15.00
Nya arbetssätt som accelererar bostadsutvecklingen
Plats: Rostockergränd 4
Arrangör: Skanska
Medv: Sara Gorton, Skanska; Gert Wingårdh; Larry Söder (KD); Johan Zachrisson, Fabege m.fl.
14.15–14.30
Investeringsmarknaden tinar upp?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Maryrose David, CBRE
14.30–14.45
Bostadsbyggande med ekonomi och hållbarhet i osäkerheten
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Kristina Alvendal, Accelerationskontoret; Thomas Andersson, Stockholms stad; Erik Lemaitre, K2A Fastigheter; Erik Blohm, Örebro kommun
14.45-15.00
Expertpanelen: Comeback?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Stina Carlson, CFO Sveafastigheter; Hans Wallenstam, vd Wallenstam; Anne-Lie Carlos Jeansson, kommundirektör Kumla
15.00–17.00
Branschmingel
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
15.00–15.20
Från social hållbarhet till mätbara affärsvärden
Plats: Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena
Medv: Cecilia Safaee, Hemmaplan; Erik Pelling (S), Uppsala kommun ; Beatrice Amsenius, RISE
15.00–15.25
Fyra år till? Vad vill bostadsministern göra nästa mandatperiod?
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: HSB; Einar Mattsson, Heimstaden, SBSB, Fastighetsägarna, OBOS, Wallenstam, m.fl.
Medv: Andreas Carlson (KD)
15.00–15.45
Så stoppar vi arbetslivskriminaliteten i byggsektorn
Plats: Strandgatan 16
Arrangör: Byggherrarna, Trafikverket, Rättvist Byggande
Medv: Sofia Hansdotter, Byggherrarna, Jennie Magnusson, Trafikverket, Håkan Andersson, Riksbyggen m.fl.
15.00–15.45
Framtidens finansminister – vad prioriterar du först?
Plats: Volters gränd 8
Arrangör: Sparbankernas riksförb.
Medv: Panelsamtal med partiernas ekonomisk-politiska talespersoner
16.00–17.00
Motståndskraft ger konkurrenskraft – med gemensam riktning formar vi resilienta städer för framtiden
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Ramboll Sweden
Medv: Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region; Maria Hammarsten, Atrium Ljungberg, m.fl.
16.30–17.25
Vilken bostadspolitik står partierna för?
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: Bostadspolitik.se, m.fl.
Medv: Lennart Weiss, Bostadspolitik.se; David Josefsson (M), Mikael Eskilandersson (SD); Larry Söder (KD); Amanda Palmstierna (MP); Patrik Karlson (L); Alireza Akhondi (C); Deniz Butros (V)
19.00–19.30
Liberalernas partiledare Simona Mohamsson håller tal
Plats: Almedalens scen
Onsdag 24 juni
08.00 Svefas Almedalsfrukost: Vilken verklighet ska offentliga och privata fastighetsaktörer planera för när antalet äldre ökar?
Medverkande: Maria Lidström, vd Stenvalvet; Susanne Ramel, founding partner Marge Arkitekter; Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa; Sara Jacobsson, moderator och affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning
09.00-09.20
Ekonomisk Hawaiifotboll för kommuner och regioner
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Emelie Värja, chefsekonom SKR
09.00–09.45
Så blir årets hyresförhandlingar
Plats: Kronstallsgränd 4
Arrangör: Hyresgästföreningen
09.20–09.35
Stop-the-Clock: Men vilka är kraven nu?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Russell Fatkoulin, vd Green Partner
09.30–10.00
Kan Sverige bygga mer i trä, och minska antalet kalhyggen?
Plats: Hamnplan, plats 212
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Medv: Annevi Sjöberg, Plockhugget; Johan Berhin, Plockhugget
09.35–09.50
Beredskap, fastigheter och juridiken
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Tomas Fjordevik, advokat och delägare Foyen; Madeleine Jönsson, advokat och delägare Foyen
09.50–10.05
Kan vi undvika misstagen från 1973?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Rachid Lestaric, Arkitekt Reflex arkitekter
10.00–10.45
Handelskoncepten som skapar värde
Plats: Tage Cervinsgata , Kårhuset Rindi
Arrangör: Nordic Commercial Spaces & Communities, HUI
Medv: Tobias Rönnberg Halvorsen, Alecta Fastigheter; Henriette Johansson, Vasakronan; Thomas Holm, Svenska Handelsfastigheter, m.fl.
10.00–10.50
Varför gör vi det så svårt att bygga?
Plats: Hästgatan 4
Arrangör: Installationsföretagen
Medv: Ulrika Nyström, Riksbyggen; Stefan Attefall, landshövding i Uppsala; Andreas Åström, Installatörsföretagen, m.fl.
10.05–10.25
Bygga vidare: Börsnotering, miljardaffärer, datacenter och tvister
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Ilija Batljan, Investeringschef PPI
10.25–10.40
Förfäras ej du lilla hop
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Johannes Nyberg, vd Skandrenting
10.40–10.50
Regelverk sinkar: Myndighetsfastigheterna måste säkras!
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Cecilia Vestin, vd Kåpan
10.50–11.20
Så löser branschen beredskapen
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Maria Bredberg Pettersson, GD Fortifikationsverket; Olov Holst, nationell samordnare för kriminalvårdens utbyggnad; Cecilia Vestin, vd Kåpan
11.00–11.30
Hur mår den svenska skogsfastighetsmarknaden?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa, Fastighetshubben, Set Up, Värderingsdata, Fråga Lou
Medv: Peter Benson, Affärsvärlden
11.00–11.45
Hur får vi fart på byggandet?
Plats: Kronstallgränd 4
Arrangör: Hyresgästföreningen
Medv: Peter Benson, Affärsvärlden
11.00–11.45
Materialåtervinning i byggbranschen
Plats: Strandvägen, plats 523
Medv: Lovisa Curman, Sortera; Daniel Westlén (L), statssekreterare; Barbro Brattström Grujovic, Skanska, m.fl.
11.00
Den svenska skogsfastighetsmarknaden – hur mår den egentligen?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk; Niklas Lundberg, affärsutvecklingschef Svefa Skog & Lantbruk
11.30–12.00
Tre månader med de nya bolånereglerna
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: K2A, Obos, Riksbyggen, Veidekke, Sveriges allmännytta m.fl.
Medv: Robert Boije, SBAB; Claudia Wörmann, Bostadsrätterna; Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister
11.30–12.00
Hur skapar vi goda och kostnadseffektiva boendemiljöer för en åldrande befolkning?
Plats: Hamnplan, plats 212
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi, Föreningen för Byggemenskaper
Medv: John Helmfridsson, Föreningen för byggemenskaper
12.00–12.30
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal
Plats: Almedalens scen
12.30 Hur påverkar det förändrade säkerhetsläget svensk fastighetsmarknad?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör Folksamgruppen; Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa Värdering & Analys; Katrin Wallensjö, affärschef Analys Svefa; Erik Norrman, affärschef Transaktionsrådgivning Svefa
13.00–13.20
Det sanna värdet?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Peter Benson, ansvarig utgivare Affärsvärlden
13.00–14.00
Kontor, kultur och arkitektur
Plats: S:t Hansgatan 21
Arrangör: Afa Fastigheter m.fl.
Medv: Christian Hörgren, Strategisk Arkitektur; Andreas Broryd, The Works; Erika Wallner, Afa Fastigheter m.fl.
13.00–14.00
Vem tar ansvar för energislösande fastigheter?
Plats: Skeppsbron 24g
Arrangör: Eneff, Energieffektiviseringsföreningen, Energicentrum.
Medv: Anna Denell, Vasakronan; Johan Wejdmark, Fastighetsägarna Stockholm; Malin Ljung Eiborn, Rejlers, m.fl.
13.20–13.40
Det ekar tomt
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Hanna Larsson, chef utredning & juridik Sveriges Allmännytta och André Lundberg, Colliers
13.30–14.15
Byggboom, betongbrist och beredskap
Plats: Specksrum 5
Arrangör: Sweco
Medv: Frank Graveus, Sweco; Anna Körlof, Sweco; Carl-Johan Appelberg, Heidelberg Materials Precast Contiga; Tomas Holmgren, NCC; Emilia Hagberg, Specialfastigheter
13.40–14.05
Redo? Krisförmåga när det gäller.
Ett samtal initierat av Aspia i samarbete med Fastighetsvärlden
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Johan Berggren, statssekreterare Försvarsdepartementet; Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter; Per Bohlin, affärsområdeschef Specialfastigheter; Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter; Daniel Holmkvist, executive director CBRE
14.00–14.45
Bakom murarna och mitt i samhällsutvecklingen?
Plats: Strandvägen, plats 512
Arrangör: Kriminalvården
Medv: Malin Lövström, Kriminalvården m.fl.
14.00–14.45
Hur moderniserar vi bostadspolitiken?
Plats: Mellangatan 9, Donners event
Arrangör: Byggnads
Medv: Kim Söderström, Byggnads; Catharina Elmsäter Svärd, Byggföretagen; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta; Patrik Karlson (L); Joakim Järrebring (S)
14.05–14.25
Är den tillbaka? Inflation, ränta, tillväxt
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Annika Winsth, chefsekonom Nordea
14.25–14.40
Heta stolen: Att satsa sig ur krisen
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Petter Stordalen, ägare Strawberry
14.40–15.00
Expertpanelen: Vad händer nu?
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
Medv: Petter Stordalen, ägare Strawberry; Thomas Holm, vd Svenska Handelsfastigheter; Bengt Kjell, styrelseordförande och grundare Hagabacken; Caroline Tivéus, hållbarhetschef Pandox
15.00–17.00
Branschmingel
Plats: Värdshuset Lindgården
Arrangör: Fastighetsvärlden
15.00–16.00
Att bygga om bostadshus med liten miljöpåverkan
Plats: Hamnplan, plats 212
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Medv: Maria Block, Blockark; Nils Söderlund, Nils Söderlund AB
15.15–16.00
Bostadsmarknaden – broms eller potential för tillväxt?
Plats: Volters gränd 8
Arrangör: Swedbank, Sparbankerna
Medv: Johanna Frelin, Riksbyggen; Marie Linder, Hyresgästföreningen; Arturo Arques, Swedbank och Sparbankerna; David Josefsson (M); Markus Kallifatides (S) m.fl.
15.30–16.20
Småhusets roll i framtidens bostadsförsörjning
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel
Arrangör: Bostadspolitik.se, Heba, Heimstaden, Einar Mattsson, m.fl.
Medv: Mona Kjellberg, Juni Strategi; Malin Svensson, Obos; Linda Hasselvik, SBAB, m.fl
16.00–16.50
Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan – vad krävs nu?
Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum
Arrangör: Social Venture Network Sweden, Plant
Medv: Anna Denell, Vasakronan; Sara Gorton, Skanska; Maria Perzon, Castellum; Pelle Tunell, Plant, m.fl.
17.00–17.50
Hyresmarknaden i förändring – hur påverkar det segregationen?
Plats: Cramérgatan 3, Campus Gotland
Arrangör: Nationella forskningsprogrammet om segregation, Vetenskapsrådet
Medv: Ida Borg, Stockholms universitet; Ana Tramosljanin, Stockholms universitet
19.00–19.30
Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist
håller tal
Plats: Almedalens scen
Torsdag 25 juni
08.00–08.45
Hur ska storstäderna bygga mer och hållbart?
Plats: Mellangatan 9
Arrangör: GS-facket
Medv: Bostadsfrukost med politiker från riksnivå och lokal nivå
08.00
Svefas Almedalsfrukost: Klimatrisk, ansvar och fastighetsvärden –
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Mattias Fritz, vd Zurich Nordic; Johanna Fager, hållbarhetschef Swedbank; Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten; Emma Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Jordbruk Svefa Skog & Lantbruk; Frida Olofsson, hållbarhetsutvecklare Svefa
08.30–09.30
Nyckeln till fler bostäder
Plats: Tunnbindaregatan 9
Arrangör: Bonava Sverige
Medv: Björn Bergman, Bonava Sverige; Kim Hultén, Sigtuna Stadsängar/Bonava; Elin Boström, Sigtunahem; Susanne Bäckström; Vasakronan; Daniel Engberg, Stora Ursvik
08.30–09.30
Branschupprop för att nå Parisavtalet
Plats: Fartyg Teaterskeppet, Hållbarhetsarenan
Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Adda, Smart Build Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.
Medv: Olga Kordas, Viable Cities; Jennifer Cronborn, LFM30; Karolina Brick, Hemsö; Caroline Jacobsson, Swegon; Johan Wibrand, Swegon; Erik Lemaitre, K2A m.fl.
09.00–09.45
Hur bygger vi livskvalitet i framtidens äldreboenden?
Plats: Klockgränd 4
Arrangör: Hemsö
Medv: Micael Dahlén, Handelshögskolan; Åsa Nordell, Hemsö; Dan Hovskär (KD)
09.00–10.00
Skatteregler – hur främjas återbruk i fastighetsbranschen?
Plats: Strandgatan 11
Arrangör: EY
Medv: Maya Lundin, EY; Linnea Jacobsen, EY; Cecilia Eisen, Skandia Fastigheter; Ulrika Hansson, Fastighetsägarna; Mia Häggström, Fabege; Ida Ekeroth Clausson, Skatteutskottet
09.30–10.30
Den oändliga byggnaden – hur vi kan designa för en hållbar framtid?
Plats: Hamnplan, plats. 212
Arrangör: Stiftelsen Byggekologi
Medv: Jouri Kanters, Lunds Tekniska Högskola
09.30–10.30
Offentliga aktörer visar vägen med hållbara byggmaterial
Plats: Strandgatan 22
Arrangör: Specialfastigheter
Medv: Alexandra Laurén, Specialfastigheter; Emilia Hagberg, Specialfastigheter; Veronica Koutny Sochman, Byggmaterialindustrierna; Karin Comstedt Webb, Heidelberg Materials Betong; Sara Löfgren, Skanska; Anna Forsberg, NCC: Mattias Lindström, PEAB
09.30–10.30
Vilka politiska beslut krävs för att nå ett hållbart byggande?
Plats: Fartyg Teaterskeppet, Stora matsalen
Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Smart Built Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.
Medv: Karolina Brick, Hemsö; Sofie Funning, SH Bygg; Johan Almesjö, vd HBV, m.fl.
09.30–10.30
Vad krävs för att lyckas bygga världsledande life science-kluster?
Plats: Strandgatan 20, Volare Vinbar
Arrangör: Roche, BMS, Takeda
Medv: Lina Hultqvist, Roche; Jessica Lundström, BMS, m.fl.
09.45–10.30
Vad är bostadspolitikens verkliga problem?
Plats: Cramérgata, B-huset, Campus Gotland, rum B25/27
Arrangör: Uppsala universitet, LF forskningsstiftelse, KTH m.fl.
Medv: Nils Hertting, Uppsala universitet; Herman Donner, KTH
09.45–12.00
Kan Sverige leda Europas fastighetsomställning?
Plats: Ryska gränd 9
Arrangör: PropTech Sweden
Medv: Roger Tofft, PropTech Sweden; Thomas Erséus, AMF Fastigheter; Alexandra Stråberg, Länsförsäkringar; Anna Denell, Vasakronan; Sebastian Rudenstam, Beleco
11.00–11.45
Cirkulärt värdeskapande
Plats: Specksrum 5
Arrangör: Sweco, Tarkett
Medv: Elise Grosse, Sweco; Susanna Lind, Ragn-Sells Recycling Sverige; Maria Perzon, Castellum; Johan Löfstrand, Sveriges Allmännytta; Mia Häggström, Fabege m.fl.
11.00
Krävs det lagstiftning för att skapa samverkan för tryggare och mer attraktiva områden?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Rikard Ljunggren, vd Fastighetsägarna GFR; Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör Helsingborg; Joakim Johansson, affärschef Juridik Svefa
12.00–12.30
Miljöpartiets språkrör
Daniel Helldén håller tal
Plats: Almedalens scen
12.30
Hur mår den svenska jordbruksmarknaden – och var ska samhället växa?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Emma Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Svefa Skog & Lantbruk; Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog & Lantbruk
13.30–14.10
Behöver synen på investeringar förändras?
Plats: Strandvägen 3, plats 531,
Arrangör: Techarena
Medv: Kristina Alvendal, Sveriges Accelerationskontor, Magnus Berglund, Capman; Maria Tunberg, RISE‚ Thomas Erséus, AMF Fastigheter m.fl.
14.00–15.00
Kan Stockholm slå Köpenhamn och Oslo?
Plats: Rostockergränd 3
Arrangör: Fabege
Medv: Bent Oustad, Fabege; Petter Stordalen, Strawberry; Liselott Stenfeldt, Gehl People; Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region
14.00
Samhällsomvandlingen i norr – vad blir verklighet och vad blir kvar på ritbordet?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Susanne Olofsson, vd, Norrlandsfonden Bostadsfinansiering; Magnus Åkerlund, kommunchef Bodens kommun; Mia Nilsson, affärsutvecklingsansvarig Infrastruktur Svefa; Sara Jacobsson, moderator, affärsområdeschef Svefa Förvaltningsrådgivning
15.30–16.10
Samma regler, olika spelplaner – tre olika hyresmarknader
Plats: Strandvägen 4.1
Arrangör: Dagens industri, Sveriges Allmännytta
Medv: Cathrine Holgersson, Sveriges Allmännytta; Christian Kylin, HFAB; Anna Mellström, Botkyrkabyggen; Fredrik Törnqvist, Stångåstaden
15.30–16.30
Hur skapar vi en socialt hållbar byggbransch?
Plats: Fartyg Teaterskeppet, Stora matsalen
Arrangör: Sustainable Innovation, Hemsö, Smart Built Environment, Swegon, SH Bygg m.fl.
Medv: Lennart Weiss, BR Advisory; Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst; Anders Hinn, Byggcheferna; Klas Björéus, Adda, m.fl.
19.00-19.30
Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson håller tal
Plats: Almedalens scen
Fredag 26 juni
09.00–14.00
Kulturmiljöerna med fokus på varsam renovering och kulturarv
Plats: Strandgatan 9A, Burmeisterska huset, Kulturmiljöerna
Arrangör: Region Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland
09.00 Svefas Almedalsfrukost: Vilka blev årets snackisar och trender i Almedalen?
Plats: Adelsgatan 25
Arrangör: Svefa
Medv: Sverrir Thor, grundare och partner Fråga Lou; Gustav Källén, vd Svefa
12.00–12.30
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson håller tal
Plats: Almedalens scen
13.00–14.30
Hur går det till när min bostad renoveras?
Plats: Donners Plats 1, Donnerska huset
Arrangör: Gotlandshem
19.00–19.30
Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller tal
Plats: Almedalens scen