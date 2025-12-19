H&M utökar kontorsytan i Vasakronans Klara Zenit

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av Stockholms större fastigheter, Klara Zenit, som nu är fullt uthyrd. På kontorssidan har Nasdaq flyttat in. Nu utökar H&M sin kontorsförhyrning.

Klara Zenit är belägen i Sergelstan, ett stenkast från Centralstationen, Sergels torg och Sergelgatan. Fastigheten omfattar närmare 70.000 kvadratmeter moderna kontor, handel i gatuplan och bostäder på taket. Det centrala läget i kombination med förstklassiga lokaler och stora flöden i gatuplan gör kvarteret till en av de mest eftertraktade platserna i city.

På handelssidan blev det nyligen klart att heminredningskedjan Søstrene Grene etablerar sig på Drottninggatan och öppnar i början av 2026. På samma gata förlängde Clas Ohlson sitt hyresavtal i våras och under hösten har Lager 157 öppnat en flaggskeppsbutik i den lokal där Power tidigare huserade. Power öppnar under 2026 en ny butik i Vasakronans fastighet Stuten 12 på Kungsgatan 27.

På kontorssidan har H&M nyligen förlängt och utökat sina ytor med adress Mäster Samuelsgatan 56. H&M har haft en förlängning där länge – och har även sitt huvudkontor på andra sidan kvarteret i en fastighet som ägs av Ramsbury.

På samma adress har även Nasdaq flyttat in under hösten och då i nyrenoverade lokaler om 8.300 kvadratmeter.

– Tillsammans med hyresgäster, andra fastighetsägare och staden har vi arbetat under en längre tid för att utveckla Sergelstan till en trivsam och levande del av city. Att både nya aktörer etablerar sig här och att långvariga hyresgäster fortsätter växa med oss är ett fint kvitto på områdets dragningskraft, säger Anna Reinfeldt, chef Stockholm, Vasakronan.

– Att Klara Zenit är fullt uthyrt visar styrkan i läget och vårt erbjudande. Det här är en plats där man vill vara – som arbetsgivare, som varumärke och som besökare. Våra kunder vill ha moderna, flexibla lokaler i en attraktiv miljö med närhet till allt. Det är precis vad Sergelstan erbjuder, avslutar Anna Reinfeldt.