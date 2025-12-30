H&M stänger dyrt flaggskepp i Hongkong

H&M stänger sin flaggskeppsbutik i centrala Hongkong. När den öppnade för tio år sedan var det kedjans största i Asien. Enligt Time Out Hongkong ska månadshyran för den 4.400 kvm stora lokalen ligga på cirka 13 miljoner kronor, motsvarande cirka 35.000 kr/kvm/år.

Butiken, som finns på fyra våningsplan, kommer att stängas 21 februari när hyreskontraktet löper ut.

Butiker ligger i Causeway Bay-området, på Paterson Street. Därmed kommer den svenska klädjätten inte längre ha någon närvaro på Hongkong-ön, däremot finns det fortfarande några butiker på fastlandet.

Fastighetsägare är Hang Lung Properties.

