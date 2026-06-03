H&M skiftar vid Stureplan – Home ut och Arket in

Design- och livsstilsvarumärket Arket öppnar en ny butik i Stockholm i slutet av 2026. Butiken kommer att ligga på Biblioteksgatan 11 och blir Arkets:s tredje adress i Stockholm och femte i Sverige. Det H&M-ägda varumärket tar över efter H&M Home som sedan länge funnits i lokalen. Fastighetsägare är Vasakronan.

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Arket grundades 2017 i Stockholm och har idag butiker i 55 länder i Europa och Asien. Konceptet bygger på tanken om en modern marknadsplats och livsstilsdestination, med inspiration från nordisk modernism, natur och vardagsliv.

Sortimentet omfattar kläder och accessoarer för dam, herr och barn, inredning och vardagsobjekt för hemmet samt ett säsongsbaserat vegetariskt kafé i butik.

– Vi är otroligt glada över att kunna berätta om öppningen av vår femte butik i Sverige, i vår vackra hemstad Stockholm. Med den nya adressen på Biblioteksgatan ser vi fram emot att komma ännu närmare våra kunder och välkomna fler att upptäcka Arket, säger Pernilla Wohlfahrt, Managing Director.

I Stockholm finns Arket sedan tidigare på Drottninggatan och Götgatan. Det finns även en butik vardera i Malmö och Göteborg.

Den aktuella fastigheten vid Stureplan heter Vildmannen 6 och den ägs av Vasakronan. Hyresgäst i fastigheten är även & Other Stories, som även den ingår i H&M-gruppen.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

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